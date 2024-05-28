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    «Кимчхон Санму» и «Сеул» много не забьют

    «Кимчхон Санму» — «Сеул». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 28 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Кимчхон Санму» — «Сеул»
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    «Сеул»
    «Кимчхон Санму» на своем поле сыграет против «Сеула» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Встреча состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. «Кимчхон Санму» — «Сеул»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 28 Мая 2024 года

    Санджу

  • Южная Корея. К-Лига
    •  Санджу 13:30 Сеул

    Сеул

  • Сеул
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    «Кимчхон Санму»

    Турнирное положение: команда из города Кимчхон борется за высокие места в этом сезоне К-Лиги.

    «Фениксы» в настоящий момент имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице, только на один балл отставания от первого «Ульсана».

    «Кимчхон Санму» смог 19 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: подопечные Ким Тхэ Вана в прошлом туре сыграли вничью с «Чонбук Моторс» (0:0), а до этого переиграли «Чеджу Юнайтед» (1:0).

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    Перед этим же кимчхонский коллектив поделил очки с «Ульсаном» (2:2), «Инчхон Юнайтед» (2:2) и «Тэджон Ситизен» (0:0).

    Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные отсутствуют.

    Состояние команды: «Кимчхон Санму» борется за чемпионский титул в этом сезон, что является прекрасным результатом, поскольку в прошлом сезоне команда выступала во второй по силе лиге страны.

    Думается, что в «Кимчхон Санму» должны быть довольны показателями команды, которая должна бороться за топ-6.

    «Сеул»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пока что не является претендентом на высокие места.

    Сеульская команда в настоящий момент имеет в своем активе 16 очков и занимает только девятое место в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Сеула смог 20 раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в последнем туре сеульцы сыграли вничью с «Пхохан Стилерс» (2:2), а до этого уступили «Тэгу» (1:2).

    Перед этим команда из столицы Южной Кореи переиграла «Инчхон Юнайтед» (2:1), но проиграла «Ульсану» (0:1).

    Ранее столичная команда также одолела «Сувон» (2:0).

    Не сыграют: наставник команды Ким Ги Дон сможет рассчитывать на всех футболистов.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Сеул» занял только седьмое место по итогам сезона, поэтому сейчас задачей является улучшить этот показатель.

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    В настоящий момент «Сеул» не может похвастаться хорошими результатами, однако это команда с историей, которая еще может наверстать упущенное.

    Статистика для ставок

    • «Кимчхон Санму» не проигрывает на протяжении 10 матчей во всех турнирах

    • «Сеул» не проигрывает «Кимчхон Санму» на протяжении 4 матчей

    • «Сеул» только 1 раз сыграл вничью в последних 9 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.40, а победа «Сеула» — в 3.35.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.02, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.78.

    Прогноз: хоть команды и находятся в разных частях турнирной таблице, но думается, что они являются примерно равными и вполне могут сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 3.40.

    Прогноз: команды не являются очень результативными в этом сезоне, поэтому логично предположить, что они не смогут забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.78.

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    «Кимчхон Санму» — «Сеул». «Кимчхон Санму» на своем поле сыграет против «Сеула» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Встреча состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Сеул» с коэффициентом 3.40.
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