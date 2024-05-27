Американка Саша Викери и африканка Онс Жабер встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 13:00 мск. Викери — Жабер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сачия Викери

Имя этой американки слабо знакомо даже искушенным знатокам тенниса, поскольку за свою уже довольно продолжительную карьеру Викери только пару раз удивляла теннисную общественность своими результатами.

Максимум на что способна Сачия по карьере, так это проход двух кругов основной сетки не самых рейтинговых челленджеров.

В этом году она не смогла пройти даже один круг на соревнованиях в Чарльстоне, Остине и Штутгарте.

С Жабер ей ничего хорошего не светит, поскольку Онс даже в плохом настроении способна одержать уверенную победу.

Онс Жабер

Передряги прошлого года уже давно забыты, но вот травмы Жабер до сих пор одолевают. З-за сложностей со здоровьем подготовка к старту нового сезона оказалась смазанной.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Только к концу апреля спортсменка из Туниса постепенно начала приходить в себя. На мадридском грунте она смогла добраться до четвертьфинала, где проиграла Мэдисон Киз.

В нынешнем своём состоянии тунисская спортсменка не способна бороться за решающие стадии турнира.

Однако хочется верить, что Онс доберет кондиции по ходу развития турнира, поскольку все верят, что она максимально легко справится с Викери в первом круге парижских соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в африканскую теннисистку в этом поединке: победа Викери — 4.30, победа Жабер — 1.18.

Прогноз: Жабер преподаст урок мастерства своей сопернице

Ставка: Ф2 (-6) за 2.10.

Альтернативный прогноз: Игра закончится в пользу Онс максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04