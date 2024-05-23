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    Сабитов — матче «Краснодар» — «Динамо»: Нет у нас тренеров уровня Моуриньо, способных засушить игру наглухо

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    Бывший тренер «Химок» и «Торпедо» Равиль Сабитов в эксклюзивном интервью LiveSport.ru высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Динамо» в чемпионате страны.

    Равиль Сабитов
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    Равиль Сабитов

    «Динамо нельзя играть на ничью? Сто процентов нельзя. Нет у нас тренеров уровня Моуриньо, способных засушить игру до такой степени. Поставить, как говорится автобус, наглухо. Если поведут 1:0, можно, грубо говоря, бить по трибунам. А при 0:0 это большой риск. Бердыев с "Рубином" играл так против "Барселоны", и это принесло успех. Но таких примеров единицы.

    Семин считает, что все будет зависеть от тренерского настроя? Юрий Палыч много таких матчей провел, и знает, что говорит. Раздевалка здесь очень многое решает. Есть популярное видео в Youtube, где Гвардиола поставил перед игрой фрагмент фильма "Гладиатор", наложив на актеров символику "Барселоны". Вышли тогда, и порвали. Это — высочайший пилотаж. Не знаю, какие здесь подберут слова или сюжеты, но такие матчи действительно выигрываются не на классе, а на характере и самоотдаче.

    Тюкавин? Опять-таки параллель с Олегом Терехиным, который не играл в том памятном финале с "Ротором", как и большая группа основных футболистов. Но своим молчаливым взглядом в раздевалке дал нам дополнительный импульс. А Тюкавин, думаю, выйдет на морально-волевых, пусть даже где-то и постоит.

    Победа "Динамо" пойдет на пользу российскому футболу? Я же в этом вопросе субъективен. Пора уже. Сегодня созрело, не по игре, а по выдержке, как хорошее вино. Здесь должен сказать несколько добрых слов в адрес Толстых. Когда он работал и президентом клуба, и руководителем Лиги, все ключи были в его руках. Но мы ни разу не выиграли чемпионат. Даже при великом тренере Константине Ивановиче Бескове. Только Кубок по пенальти. Не пользовался административным ресурсом Николай Александрович никогда», — отметил Сабитов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Полностью интервью Равиля Сабитова можете прочитать по этой ссылке.

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