Агент Джикии: Георгий не спешит с выбором нового клуба

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака», сообщил, что игрок уже получил предложения от других клубов.

Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона. Столичный клуб решил не продлевать контракт с 30-летним футболистом.

«Подумаем, куда нам спешить. Есть определенные вещи, предложения, мы их анализируем. Парень принимает решения. Впереди отпуск, заявочная кампания до конца лета. Никакой спешки», — приводит слова Шпинева «Матч ТВ».

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.