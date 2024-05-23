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    Агент Джикии: Георгий не спешит с выбором нового клуба

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    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, сообщил, что игрок уже получил предложения от других клубов.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона. Столичный клуб решил не продлевать контракт с 30-летним футболистом.

    «Подумаем, куда нам спешить. Есть определенные вещи, предложения, мы их анализируем. Парень принимает решения. Впереди отпуск, заявочная кампания до конца лета. Никакой спешки», — приводит слова Шпинева «Матч ТВ».

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    • Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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