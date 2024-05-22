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    Источник: Тиагу Мотта согласился стать тренером «Ювентуса»

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    По данным Sky Sport Italia, наставник «Болоньи» Тиагу Мотта принял предложение возглавить туринский «Ювентус».

    Тиагу Мотта
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    Тиагу Мотта

    Сейчас между ним и руководством «бьянконери» идут заключительные переговоры после чего будет объявлено о его назначении. Как сообщает источник, Тиагу Мотта будет получать в «Ювентусе» € 5 млн в год и подпишет контракт на три года.

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    • На посту главного тренера туринского клуба он сменит Массимилиано Аллегри, работавшего с 2021 года.

    Календарь и таблица Серии А

    41-летний Тиагу Мотта начинал тренерскую карьеру в молодежной команде «ПСЖ», затем были «Дженоа», «Специя» и «Болонья». Последних он вывел в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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