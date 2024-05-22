Грузия объявила расширенный состав на Евро-2024

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
Вратари: Георгий Мамардашвили, Гиорги Лория, Лука Гугешашвили;
Защитники: Соломон Кверквелия, Георгий Гвелесиани, Гурам Кашия, Джемал Табидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Георгий Гочолеишвили, Георгий Цитаишвили;
Полузащитники: Ираклий Квеквескири, Георгий Чакветадзе, Анзор Меквабишвили, Джаба Канкава, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Леван Шенгелия, Сандро Алтунашвили, Саба Лобжанидзе;
Нападающие: Буду Зивзивадзе, Жорж Микутадзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Георгий Квилитаия.
Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в финальной части чемпионата Европы.