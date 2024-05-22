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    Грузия объявила расширенный состав на Евро-2024

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    Тренерский штаб сборной Грузии назвал расширенный состав на чемпионат Европы 2024 года по футболу.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Вратари: Георгий Мамардашвили, Гиорги Лория, Лука Гугешашвили;

    Защитники: Соломон Кверквелия, Георгий Гвелесиани, Гурам Кашия, Джемал Табидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Георгий Гочолеишвили, Георгий Цитаишвили;

    Полузащитники: Ираклий Квеквескири, Георгий Чакветадзе, Анзор Меквабишвили, Джаба Канкава, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Леван Шенгелия, Сандро Алтунашвили, Саба Лобжанидзе;

    Нападающие: Буду Зивзивадзе, Жорж Микутадзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Георгий Квилитаия.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в финальной части чемпионата Европы.

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