В «Реале» заявили, что Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Полузащитникзавершит футбольную карьеру после чемпионата Европы 2024-го года.

«Реал Мадрид хочет выразить свою благодарность и привязанность Тони Кроосу, игроку, который уже стал частью истории "Реала" и является одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Кроос пополнил состав «Реала» в 2014-м году, перейдя из «Баварии». За 10 лет в стане «сливочных» полузащитник провел 463 матчей, забил 28 голов и сделал 98 голевых передач. В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 45-и встречах за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.

Тони Кроос сыграет на чемпионате Европы 2024-го года в составе сборной Германии. Турнир начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.