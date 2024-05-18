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    Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

    Футбол MLS Интер Майами
    МЛС опубликовала данные по зарплатам всех футболистов, которые выступают в лиге.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Самым высокооплачиваемым игроком МЛС является форвард «Интер Майами» Лионель Месси, он зарабатывает 12 миллионов долларов в год (с гарантированной компенсацией — 20,4 миллиона).

    Также в тройку игроков с наиболее высокими зарплатами входят одноклубник аргентинца Серхио Бускетс — 8,5 миллиона (8,7 миллиона). Третье место занимает полузащитник «Торонто» Лоренцо Инсинье — 7,5 миллиона (15,4 миллиона).

    Гарантированная компенсация — сумма, в которую входят зарплата игрока и все бонусы, которые могут быть начислены в ходе контракта.

    Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 12 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

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