Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

МЛС опубликовала данные по зарплатам всех футболистов, которые выступают в лиге.

Самым высокооплачиваемым игроком МЛС является форвард «Интер Майами» Лионель Месси, он зарабатывает 12 миллионов долларов в год (с гарантированной компенсацией — 20,4 миллиона).

Также в тройку игроков с наиболее высокими зарплатами входят одноклубник аргентинца Серхио Бускетс — 8,5 миллиона (8,7 миллиона). Третье место занимает полузащитник «Торонто» Лоренцо Инсинье — 7,5 миллиона (15,4 миллиона).

Гарантированная компенсация — сумма, в которую входят зарплата игрока и все бонусы, которые могут быть начислены в ходе контракта.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 12 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.