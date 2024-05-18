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    Ещенко: Для меня стала неожиданной новость о том, что Джикия покидает «Спартак»

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    Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался об уходе Георгия Джикии из московской команды этим летом.

    Андрей Ещенко
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    Андрей Ещенко

    «Для меня стала неожиданной новость о том, что Джикия покидает "Спартак". Я его знаю и как игрока, и как человека. Не понимаю, почему с такими людьми не находят общий язык, не продлевают и не оставляют в клубе.

    Грустно, что всё так закончилось для Георгия. Раньше был Федун, он бы нашёл компромисс и правильные слова. Так было со мной и Ребровым. Так и должно быть. Человек пришёл, всё выиграл, надо отдавать должное. Обидно, что так происходит», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

    Джикия — первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея.

    В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.

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