Ещенко: Для меня стала неожиданной новость о том, что Джикия покидает «Спартак»

Бывший игроквысказался об уходеиз московской команды этим летом.

«Для меня стала неожиданной новость о том, что Джикия покидает "Спартак". Я его знаю и как игрока, и как человека. Не понимаю, почему с такими людьми не находят общий язык, не продлевают и не оставляют в клубе.

Грустно, что всё так закончилось для Георгия. Раньше был Федун, он бы нашёл компромисс и правильные слова. Так было со мной и Ребровым. Так и должно быть. Человек пришёл, всё выиграл, надо отдавать должное. Обидно, что так происходит», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Джикия — первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.