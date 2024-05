«Саутгемптон» — «Вест Бромвич»: счет матча 3:1, обзор голов

В ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в АПЛпереигралсо счетом 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Адам Армстронг, еще один мяч забил Уилл Смоллбоун. Гол престижа у гостей на счету Седрика Кипре.

Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф

Саутгемптон — Вест Бромвич 3:1

Голы: 1:0 Will Smallbone (49'), 2:0 Адам Армстронг (78'), 3:0 Адам Армстронг (пенальти) (85'), 3:1 Седрик Кипре (90 + 8') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Джо Арибо (Shea Charles, 90'), Флинн Даунс, Дэвид Брукс (Самуэль Эдози, 73'), Райан Фрейзер (Райан Мэннинг, 66'), Адам Армстронг, Will Smallbone (Джо Ротуэлл, 90') Вест Бромвич: Алекс Палмер, Конор Таунсенд (Адам Рич, 73'), Седрик Кипре, Кайл Бартли, Дарнелл Ферлонг, Джед Уоллес (Брендон Томас-Асанте, 64'), Майкл Джонстон, Грэйди Диангана (Джон Свифт, 64'), Том Феллоус, Алекс Мовотт (Андреас Вайман, 82'), Okay Yokuşlu (Yann M'Vila, 64') Предупреждения: Алекс Мовотт (76'), Джон Свифт (83'), Седрик Кипре (90')