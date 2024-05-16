В ЦСКА заявили, что Торопу сделают операцию

Директорзаявил, что голкипер армейцевперенесет операцию после столкновения с защитникомв финальном матче Кубка России Пути РПЛ.

«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное.

На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву. В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», — сказал Брейдо «Матч-ТВ».

Напомним, что 15-го мая ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.) в рамках финала Кубка России Пути РПЛ. После 28-и туров в РПЛ армейцы занимают 6-е место в таблице с 42 очками в активе.