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    В ЦСКА заявили, что Торопу сделают операцию

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    Директор ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что голкипер армейцев Владислав Тороп перенесет операцию после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финальном матче Кубка России Пути РПЛ.

    Владислав Тороп получил травму
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    Владислав Тороп получил травму

    «Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное.

    На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву. В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», — сказал Брейдо «Матч-ТВ».

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    • Напомним, что 15-го мая ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.) в рамках финала Кубка России Пути РПЛ. После 28-и туров в РПЛ армейцы занимают 6-е место в таблице с 42 очками в активе.

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