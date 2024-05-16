Нагельсман сравнил тело Крооса со сталью

Главный тренер сборной Германиивысказался о физической форме полузащитникаи национальной команды

«Когда вы обнимаете Тони Крооса, он ощущается как сталь. Он не хочет отдыхать. Мне в сборной не нужны игроки, которые нуждаются в наборе формы.

Мы позаботимся о том, чтобы регулировать нагрузку после такого длинного сезона. Но в целом Кроос находится в отличной форме», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Ранее пресс-служба сборной Германии опубликовала состав на чемпионат Европы 2024-го года. Турнир пройдет в период с 14-го июня по 14-е июля.