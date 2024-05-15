Серия А. «Милан» — вице-чемпион Италии

Миланские клубы — сильнейшие в Серии А по итогам сезона 2023/2024. Чемпионом Италии стал «Интер», на втором месте финишировал «Милан». В Лигу чемпионов метит «Болонья», а «Салернитана» по окончании турнира покинет элиту итальянского футбола.

Изменения в турнирной таблице

«Ювентус» потерял очки в 36 туре чемпионата Италии, в итоге туринский коллектив пропустил вперёд «Болонью», которая поднялась на 3 место турнирной таблицы. Старая синьора в свою очередь, опустилась на 4 строчку чемпионата.

Экс-чемпион Италии «Наполи» потерпел очередное поражение в турнире и потерял одну позицию, расположившись на 9 месте. На строчку выше поднялась «Фиорентина», которая теперь идёт на 8 позиции. Местами в турнирной таблице поменялись «Дженоа» и «Монца», который заняли 11 и 12 места соответственно.

Календарь и таблица Серии А

Зону вылета за два тура до окончания чемпионата покинул «Удинезе», взлетев на три строчки. Теперь команда занимает спасительное 15 место. Потеряли по одной позиции «Кальяри» (16 место), «Фрозиноне» (17 место) и «Эмполи» (18 место).

Еврокубки

В Лиге чемпионов сезона 2024/2025 сыграют 5 команд Серии А. Чемпион Италии — «Интер» также сыграет в главном еврокубковом турнире УЕФА. В 36 туре итальянского перевенства миланский клуб одержал разгромную победу над командой «Фрозиноне» (5:0).

В составе победителей голами отметились Давиде Фраттези, Марко Арнаутович, Тейджон Бьюкенен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. Таким образом «нерадзурри» набрали 92 очка.

«Интер» — «Торино» globallookpress.com

На втором месте финишировал «Милан», который ниже уже не опустится. В рамках минувшего игрового дня «россонери» аккумулировали 74 пункта. Клуб из Милана на своей арене разгромил «Кальяри» (5:1).

Дублем отметился Кристиан Пулишич, ещё по голу забили Исмаэль Беннасер, Тиджани Рейндерс и Рафаэль Леао.

В Лигу чемпионов метит «Болонья», которая идёт на 3 месте с активом 67 пунктов. В гостях «красно-синие» переиграли «Наполи» (2:0). В четвёрку сильнейших входит «Ювентус», который поделил очки с аутсайдером Серии А — командой «Салернитана» (1:1), туринцы в итоге набрали 67 баллов.

«Ювентус» — «Салернитана» globallookpress.com

В зону Лиги чемпионов также входит «Аталанта», которая расположилась на 5 строчке итальянского чемпионата. «Королева провинциалов» набрали 63 очка после победы в матче против «Ромы» (2:1).

Римский клуб в свою очередь занимает 6 место в Серии А с активом в 60 пунктов. Эта позициция может дать право «Роме» сыграть в Лиге Европы на следующий еврокубковый сезон.

Зона вылета

По окончании сезона итальянскую Серию А покинет «Салернитана», которая заняла итоговое 20 место в чемпионате. Аутсайдер первенства набрал в этом розыгрыше всего 16 очков, а в рамках минувшего тура поделил очки с «Ювентусом» (1:1).

Продолжают борьбу за выживание «Эмполи» и «Сассуоло», которые занимают 18 и 19 места соответственно.

«Эмполи» за 2 тура до финиша чемпионата набрал 32 очка, столько же баллов у «Фрозиноне», который занимает спасительное 17 место.

На три балла меньше у «Сассуоло», который смог завоевать 29 пунктов и имеет шансы на сохранение прописки.

Тур № 37

Матчи предпоследнего тур чемпионата Италии пройдут с 17 по 20 мая.

Откроет программу тура поединок между «Фиорентиной» и «Наполи», которые претендуют на путёвку в еврокубки: матч состоится в пятницу 17 мая.

Вице-чемпион Италии «Милан» сыграет на выезде против «Торино». А чемпион «Интер» на Джузеппе Меацца примет «Лацио». «Россонери» свой поединок проведут в субботу, 18 мая, а «нерадзурри» сыграют 19 мая.

Все прогнозы на Серию А

В понедельник, 20 мая пройдет поединок за 3 место в Серии А: «Болонья» примет «Ювентус». Матчи последнего 38 тура итальянского чемпионата пройдут 26 мая.