Серия А. «Милан» — вице-чемпион Италии

Изменения в турнирной таблице
«Ювентус» потерял очки в 36 туре чемпионата Италии, в итоге туринский коллектив пропустил вперёд «Болонью», которая поднялась на 3 место турнирной таблицы. Старая синьора в свою очередь, опустилась на 4 строчку чемпионата.
Экс-чемпион Италии «Наполи» потерпел очередное поражение в турнире и потерял одну позицию, расположившись на 9 месте. На строчку выше поднялась «Фиорентина», которая теперь идёт на 8 позиции. Местами в турнирной таблице поменялись «Дженоа» и «Монца», который заняли 11 и 12 места соответственно.
Зону вылета за два тура до окончания чемпионата покинул «Удинезе», взлетев на три строчки. Теперь команда занимает спасительное 15 место. Потеряли по одной позиции «Кальяри» (16 место), «Фрозиноне» (17 место) и «Эмполи» (18 место).
Еврокубки
В Лиге чемпионов сезона 2024/2025 сыграют 5 команд Серии А. Чемпион Италии — «Интер» также сыграет в главном еврокубковом турнире УЕФА. В 36 туре итальянского перевенства миланский клуб одержал разгромную победу над командой «Фрозиноне» (5:0).
В составе победителей голами отметились Давиде Фраттези, Марко Арнаутович, Тейджон Бьюкенен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. Таким образом «нерадзурри» набрали 92 очка.
На втором месте финишировал «Милан», который ниже уже не опустится. В рамках минувшего игрового дня «россонери» аккумулировали 74 пункта. Клуб из Милана на своей арене разгромил «Кальяри» (5:1).
Дублем отметился Кристиан Пулишич, ещё по голу забили Исмаэль Беннасер, Тиджани Рейндерс и Рафаэль Леао.
В Лигу чемпионов метит «Болонья», которая идёт на 3 месте с активом 67 пунктов. В гостях «красно-синие» переиграли «Наполи» (2:0). В четвёрку сильнейших входит «Ювентус», который поделил очки с аутсайдером Серии А — командой «Салернитана» (1:1), туринцы в итоге набрали 67 баллов.
В зону Лиги чемпионов также входит «Аталанта», которая расположилась на 5 строчке итальянского чемпионата. «Королева провинциалов» набрали 63 очка после победы в матче против «Ромы» (2:1).
Римский клуб в свою очередь занимает 6 место в Серии А с активом в 60 пунктов. Эта позициция может дать право «Роме» сыграть в Лиге Европы на следующий еврокубковый сезон.
Зона вылета
По окончании сезона итальянскую Серию А покинет «Салернитана», которая заняла итоговое 20 место в чемпионате. Аутсайдер первенства набрал в этом розыгрыше всего 16 очков, а в рамках минувшего тура поделил очки с «Ювентусом» (1:1).
Продолжают борьбу за выживание «Эмполи» и «Сассуоло», которые занимают 18 и 19 места соответственно.
«Эмполи» за 2 тура до финиша чемпионата набрал 32 очка, столько же баллов у «Фрозиноне», который занимает спасительное 17 место.
На три балла меньше у «Сассуоло», который смог завоевать 29 пунктов и имеет шансы на сохранение прописки.
Тур № 37
Матчи предпоследнего тур чемпионата Италии пройдут с 17 по 20 мая.
Откроет программу тура поединок между «Фиорентиной» и «Наполи», которые претендуют на путёвку в еврокубки: матч состоится в пятницу 17 мая.
Вице-чемпион Италии «Милан» сыграет на выезде против «Торино». А чемпион «Интер» на Джузеппе Меацца примет «Лацио». «Россонери» свой поединок проведут в субботу, 18 мая, а «нерадзурри» сыграют 19 мая.
В понедельник, 20 мая пройдет поединок за 3 место в Серии А: «Болонья» примет «Ювентус». Матчи последнего 38 тура итальянского чемпионата пройдут 26 мая.