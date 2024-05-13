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    Ширер: Это худший «Манчестер Юнайтед», который я видел в своей жизни

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    Известный английский форвард Алан Ширер высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

    Алан Ширер
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    Алан Ширер

    «Я думаю, что это худшая команда "Манчестер Юнайтед", которую я видел в своей жизни. Им нельзя отказать в старании — они старались в матче с "Арсеналом". Но что касается их способностей — и я знаю, что у них много травм — будете ли вы спорить с тем, что это худший "Юнайтед", который я видел в своей жизни?

    Они так долго находились в упадке, что им потребуется много времени, чтобы приблизиться к вершине. Они очень далеки от этого. Даже если все те игроки, которые выбыли из строя из-за травм, восстановятся, им все равно потребуется много времени, чтобы выйти на уровень "Сити", "Ливерпуля" или "Арсенала". Они в миллионе миль от этих клубов, даже с этими игроками», — приводит слова Ширера Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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