Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня, начало — в 13:30 мск. Де Минор — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Минор

Алекс впервые в карьере прошел так далеко на французском мэйджоре. До этого он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

В субботу австралиец одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом — 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.

Сенсацией это, конечно, нельзя назвать, но с учетом результатов немца на грунте, Де Минор все-таки слегка удивил.

Примечательно, что Штруфф вел с брейком и во второй партии, и в третьей, но Де Минор во всех случаях отвечал на это чудесной игрой на приеме.

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В предыдущих матчах 11-я ракетка мира спокойно обыграл американца Алекса Микельсена и испанца Хауме Муньяра.

Медведев

Даниил в предыдущем раунде выиграл у Томаша Махача — 7:6, 7:5, 1:6, 6:4.

В этом матче Медведев чуть лучше соперника сыграл в ключевых эпизодах. Но также надо признать, что без везения на этот раз не обошлось — чех порой играл чересчур хорошо.

Третий сет и четвертый стали для российского теннисиста настоящим испытанием. Но, с другой стороны, он в очередной раз подтвердил, что остается элитным игроком. Другой бы просто поплыл в такой ситуации.

Как ни странно, на этом турнире Медведев очень радует своим хладнокровием. Никаких психов и лишних эмоций, которые только забирают энергию. Похоже, Даниил смотрит на Андрея Рублева и понимает, как делать НЕ надо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 2.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: Даниил выиграл шесть из восьми предыдущих матчей против Алекса. При этом оба поражения от австралийца были в прошлом году, но сейчас об этом вряд ли стоит думать.

Медведев, похоже, приехал в Париж на очень правильной эмоциональной волне. Когда россиянин спокоен, у Де Минора практически нет шансов на успех.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по сетам (-1,5) за 1.96.