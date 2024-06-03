Де Минор
Алекс впервые в карьере прошел так далеко на французском мэйджоре. До этого он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.
В субботу австралиец одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом — 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.
Сенсацией это, конечно, нельзя назвать, но с учетом результатов немца на грунте, Де Минор все-таки слегка удивил.
Примечательно, что Штруфф вел с брейком и во второй партии, и в третьей, но Де Минор во всех случаях отвечал на это чудесной игрой на приеме.
В предыдущих матчах 11-я ракетка мира спокойно обыграл американца Алекса Микельсена и испанца Хауме Муньяра.
Медведев
Даниил в предыдущем раунде выиграл у Томаша Махача — 7:6, 7:5, 1:6, 6:4.
В этом матче Медведев чуть лучше соперника сыграл в ключевых эпизодах. Но также надо признать, что без везения на этот раз не обошлось — чех порой играл чересчур хорошо.
Третий сет и четвертый стали для российского теннисиста настоящим испытанием. Но, с другой стороны, он в очередной раз подтвердил, что остается элитным игроком. Другой бы просто поплыл в такой ситуации.
Как ни странно, на этом турнире Медведев очень радует своим хладнокровием. Никаких психов и лишних эмоций, которые только забирают энергию. Похоже, Даниил смотрит на Андрея Рублева и понимает, как делать НЕ надо.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 2.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: Даниил выиграл шесть из восьми предыдущих матчей против Алекса. При этом оба поражения от австралийца были в прошлом году, но сейчас об этом вряд ли стоит думать.
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Медведев, похоже, приехал в Париж на очень правильной эмоциональной волне. Когда россиянин спокоен, у Де Минора практически нет шансов на успех.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по сетам (-1,5) за 1.96.