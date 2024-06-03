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    Германия обыграет Украину, «Дерри Сити» и «Уотерфорд» не порадуют результативностью

    Экспресс дня 3 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 июня
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    Томас Мюллер
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Нигерии и Ирландии, а также товарищескую встречу Германия — Украина. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аква Юнайтед» — «Хартленд»

    Футбол. Чемпионат Нигерии

    «Аква Юнайтед» находится в хорошей форме. У команды три победы в последних четырех встречах.

    Ранее «Аква Юнайтед» одержал две победы кряду. Клуб находится возле зоны вылета, на 16-м месте. Набрано 40 очков в 33-х встречах.

    «Хартленд» борется за выживание в чемпионате Нигерии. У команды очень сложная ситуация. «Хартленд» располагается на предпоследней, 19-й строчке, записав в актив 32 очка.

    «Хартленду» не хватает стабильности. Клуб теряет много очков. В гостях «Хартленд» всё время уступает. В последних десяти выездных матчах зафиксированы девять поражений.

    Ставка: Победа «Аква Юнайтед» за 1.41.

    «Дерри Сити» — «Уотерфорд»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    Фанаты «Дерри Сити» рассчитывают, что клуб завоюет золотые медали. На данный момент команда находится на 2-й строчке. Набрано 32 очка в 20 играх.

    Отставание от лидирующего «Шелбурна» составляет пять баллов. Если «Дерри Сити» хочет претендовать на первое место, нужно в оставшихся матчах только побеждать. В предстоящей встрече шансы на выигрыш достаточно высоки.

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    «Уотерфорд» на данный момент входит в топ-4. У команды 28 очков в 18 встречах.

    В мае «Уотерфорд» демонстрирует отличные результаты. В шести матчах одержаны пять побед. Однако с «Дерри Сити» легко не будет. Букмекеры считают гостей андердогами.

    Ставка: Обе не забьют за 1.67.

    Германия — Украина

    Футбол. Товарищеский матч

    Германия готовится к домашнему чемпионату Европы. В матче с Украиной бундестим идет фаворитом. У хозяев вряд ли возникнут проблемы.

    Весной Германия только побеждает. Ранее в товарищеских матчах были обыграны Франция (2:0) и Нидерланды (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Украина с трудом преодолела квалификацию Евро-2024. Весной команда Сергея Реброва одержала две победы в стыковых матчах. Украинцы одолели Боснию и Герцеговину, а также Исландию.

    Германия и Украина последний раз встречались в товарищеском матче 12 июня 2023 года. Тогда команды не выявили сильнейшего. Игра завершилась вничью 3:3.

    Ставка: Победа Германии за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.36.

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    Экспресс дня 3 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Нигерии и Ирландии, а также товарищескую встречу Германия — Украина. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 3 июня с коэффициентом 3.36.
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