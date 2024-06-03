В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Нигерии и Ирландии, а также товарищескую встречу Германия — Украина. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аква Юнайтед» — «Хартленд»

Футбол. Чемпионат Нигерии

«Аква Юнайтед» находится в хорошей форме. У команды три победы в последних четырех встречах.

Ранее «Аква Юнайтед» одержал две победы кряду. Клуб находится возле зоны вылета, на 16-м месте. Набрано 40 очков в 33-х встречах.

«Хартленд» борется за выживание в чемпионате Нигерии. У команды очень сложная ситуация. «Хартленд» располагается на предпоследней, 19-й строчке, записав в актив 32 очка.

«Хартленду» не хватает стабильности. Клуб теряет много очков. В гостях «Хартленд» всё время уступает. В последних десяти выездных матчах зафиксированы девять поражений.

Ставка: Победа «Аква Юнайтед» за 1.41.

«Дерри Сити» — «Уотерфорд»

Футбол. Чемпионат Ирландии

Фанаты «Дерри Сити» рассчитывают, что клуб завоюет золотые медали. На данный момент команда находится на 2-й строчке. Набрано 32 очка в 20 играх.

Отставание от лидирующего «Шелбурна» составляет пять баллов. Если «Дерри Сити» хочет претендовать на первое место, нужно в оставшихся матчах только побеждать. В предстоящей встрече шансы на выигрыш достаточно высоки.

«Уотерфорд» на данный момент входит в топ-4. У команды 28 очков в 18 встречах.

В мае «Уотерфорд» демонстрирует отличные результаты. В шести матчах одержаны пять побед. Однако с «Дерри Сити» легко не будет. Букмекеры считают гостей андердогами.

Ставка: Обе не забьют за 1.67.

Германия — Украина

Футбол. Товарищеский матч

Германия готовится к домашнему чемпионату Европы. В матче с Украиной бундестим идет фаворитом. У хозяев вряд ли возникнут проблемы.

Весной Германия только побеждает. Ранее в товарищеских матчах были обыграны Франция (2:0) и Нидерланды (2:1).

Все прогнозы на футбол

Украина с трудом преодолела квалификацию Евро-2024. Весной команда Сергея Реброва одержала две победы в стыковых матчах. Украинцы одолели Боснию и Герцеговину, а также Исландию.

Германия и Украина последний раз встречались в товарищеском матче 12 июня 2023 года. Тогда команды не выявили сильнейшего. Игра завершилась вничью 3:3.

Ставка: Победа Германии за 1.43.

Общий коэффициент — 3.36.