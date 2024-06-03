3 июня в товарищеском матче сыграют сборные Германии и Украины. Начало встречи — в 21:45 мск. Германия — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Турнирное положение: Германия начинает готовиться к Евро-2024. Первый спарринг бундестим проведет с Украиной.

Напомним, на групповом этапе домашнего чемпионата Европы Германия сразится с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.

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Последние матчи: В 2024 году Германия сыграла два товарищеских матча. Обе встречи прошли два месяца назад.

23 марта Германия взяла верх над Францией со счетом 2:0. Спустя три дня были обыграны Нидерланды (2:1).

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

Состояние команды: Сборная Германии является одним из фаворитов предстоящего Евро. Команда постарается как можно лучше подготовиться к домашнему турниру.

В спарринге с Украиной Германия является фаворитом. Букмекеры не сомневаются в победе бундестим.

Украина

Турнирное положение: Сборная Украины завоевала путевку в финальную часть Евро-2024 в тяжелейшей борьбе. Команда преодолела непростой плей-офф, одолев Боснию и Герцеговину, а также Исландию.

В обеих встречах украинцы пропускали первыми. Однако затем команда Сергея Реброва демонстрировала характер и добивалась волевых побед.

Последние матчи: Осень 2023 года была насыщенной для сборной Украины. Команда боролась за прямую путевку в финальную часть Евро-2024, но в итоге попала в стыки.

Весной Украина добилась двух побед. Выигрыши в матчах с Боснией и Герцеговиной и Латвией позволили команде Сергея Реброва пробиться на ЧЕ.

Не сыграют: в составе украинской команды смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в нее.

Состояние команды: Украина проводит спарринг с очень сильным соперником. Футболисты смогут проверить свои возможности накануне важного турнира.

Украина в своей истории еще ни разу не обыгрывала Германию. Последний раз команды встречались друг с другом прошлым летом. Тогда товарищеский матч закончился вничью 3:3.

Статистика для ставок

Германия весной добилась двух побед в товарищеских матчах

Украинцы пробились на Евро-2024 через стыки, одолев Боснию и Исландию

Украина еще ни разу не обыгрывала Германию

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.80, а победа Украины — в 6.80.

ТБ 2,5 оценивается в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.48.

Прогноз: Германия постарается победить, но в товарищеских встречах никто не будет выкладываться на двести процентов. Хозяева если и выиграют, то малой кровью.

Ставка: победа Украины с форой (+1.5) гола за 1.72.

Прогноз: обе команды не станут закрываться и будут активными у чужих ворот.

Ставка: обе забьют за 1.73.