Германия
Украина
Германия
Турнирное положение: Германия начинает готовиться к Евро-2024. Первый спарринг бундестим проведет с Украиной.
Напомним, на групповом этапе домашнего чемпионата Европы Германия сразится с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.
Германия — Украина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 2024 году Германия сыграла два товарищеских матча. Обе встречи прошли два месяца назад.
23 марта Германия взяла верх над Францией со счетом 2:0. Спустя три дня были обыграны Нидерланды (2:1).
Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.
Состояние команды: Сборная Германии является одним из фаворитов предстоящего Евро. Команда постарается как можно лучше подготовиться к домашнему турниру.
В спарринге с Украиной Германия является фаворитом. Букмекеры не сомневаются в победе бундестим.
Украина
Турнирное положение: Сборная Украины завоевала путевку в финальную часть Евро-2024 в тяжелейшей борьбе. Команда преодолела непростой плей-офф, одолев Боснию и Герцеговину, а также Исландию.
В обеих встречах украинцы пропускали первыми. Однако затем команда Сергея Реброва демонстрировала характер и добивалась волевых побед.
Последние матчи: Осень 2023 года была насыщенной для сборной Украины. Команда боролась за прямую путевку в финальную часть Евро-2024, но в итоге попала в стыки.
Весной Украина добилась двух побед. Выигрыши в матчах с Боснией и Герцеговиной и Латвией позволили команде Сергея Реброва пробиться на ЧЕ.
Не сыграют: в составе украинской команды смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в нее.
Состояние команды: Украина проводит спарринг с очень сильным соперником. Футболисты смогут проверить свои возможности накануне важного турнира.
Украина в своей истории еще ни разу не обыгрывала Германию. Последний раз команды встречались друг с другом прошлым летом. Тогда товарищеский матч закончился вничью 3:3.
Статистика для ставок
- Германия весной добилась двух побед в товарищеских матчах
- Украинцы пробились на Евро-2024 через стыки, одолев Боснию и Исландию
- Украина еще ни разу не обыгрывала Германию
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.80, а победа Украины — в 6.80.
ТБ 2,5 оценивается в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.48.
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Прогноз: Германия постарается победить, но в товарищеских встречах никто не будет выкладываться на двести процентов. Хозяева если и выиграют, то малой кровью.
Ставка: победа Украины с форой (+1.5) гола за 1.72.
Прогноз: обе команды не станут закрываться и будут активными у чужих ворот.
Ставка: обе забьют за 1.73.