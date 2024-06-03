ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Неизбежность «Реала». Мадридцы сдержали «Боруссию», выиграв «Десимоквинту» Пейдж ВанзантПейдж Ванзант и еще 4 девушки, ставшие звездами после ухода из UFC «Арсенал» — «Пари НН»«Арсенал» — «Пари НН» 0:2. Онлайн
  • 23:59
    • «Реал» победил «Боруссию» и выиграл Лигу чемпионов
  • 20:27
    • Андреева разгромила Стирнс и пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 20:00
    • «Пари НН» остался в РПЛ, победив «Арсенал» в ответном стыковом матче
  • 19:45
    • Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 19:24
    • Медведев победил Махача и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Удастся ли забить обеим командам?

    Германия — Украина. Ставка (к. 1.73) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз и ставки на Германия — Украина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ребров
    3 июня в товарищеском матче сыграют сборные Германии и Украины. Начало встречи — в 21:45 мск. Германия — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Июня 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 21:45 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Германия

    Турнирное положение: Германия начинает готовиться к Евро-2024. Первый спарринг бундестим проведет с Украиной.

    Напомним, на групповом этапе домашнего чемпионата Европы Германия сразится с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.

    Германия — Украина: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.424.807.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В 2024 году Германия сыграла два товарищеских матча. Обе встречи прошли два месяца назад.

    23 марта Германия взяла верх над Францией со счетом 2:0. Спустя три дня были обыграны Нидерланды (2:1).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

    Состояние команды: Сборная Германии является одним из фаворитов предстоящего Евро. Команда постарается как можно лучше подготовиться к домашнему турниру.

    В спарринге с Украиной Германия является фаворитом. Букмекеры не сомневаются в победе бундестим.

    Украина

    Турнирное положение: Сборная Украины завоевала путевку в финальную часть Евро-2024 в тяжелейшей борьбе. Команда преодолела непростой плей-офф, одолев Боснию и Герцеговину, а также Исландию.

    В обеих встречах украинцы пропускали первыми. Однако затем команда Сергея Реброва демонстрировала характер и добивалась волевых побед.

  • Фавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру
  • Оцениваем, как готовы к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира
  • 08/05/2024

    • Последние матчи: Осень 2023 года была насыщенной для сборной Украины. Команда боролась за прямую путевку в финальную часть Евро-2024, но в итоге попала в стыки.

    Весной Украина добилась двух побед. Выигрыши в матчах с Боснией и Герцеговиной и Латвией позволили команде Сергея Реброва пробиться на ЧЕ.

    Не сыграют: в составе украинской команды смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в нее.

    Состояние команды: Украина проводит спарринг с очень сильным соперником. Футболисты смогут проверить свои возможности накануне важного турнира.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Украина в своей истории еще ни разу не обыгрывала Германию. Последний раз команды встречались друг с другом прошлым летом. Тогда товарищеский матч закончился вничью 3:3.

    Статистика для ставок

    • Германия весной добилась двух побед в товарищеских матчах

    • Украинцы пробились на Евро-2024 через стыки, одолев Боснию и Исландию

    • Украина еще ни разу не обыгрывала Германию

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.80, а победа Украины — в 6.80.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.48.

    Прогноз: Германия постарается победить, но в товарищеских встречах никто не будет выкладываться на двести процентов. Хозяева если и выиграют, то малой кровью.

    Ставка: победа Украины с форой (+1.5) гола за 1.72.

    Прогноз: обе команды не станут закрываться и будут активными у чужих ворот.

    Ставка: обе забьют за 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Копылов — Алмейда
  • Бои
  • Сегодня в 04:35
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алмейда — Романов
  • Бои
  • Сегодня в 05:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Холлэнд — Олексейчук
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Стрикленд — Коста
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Махачев — Порье
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Данилович — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швентек — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гауфф — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Генк — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Серветт — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Равшан — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Таусон — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Германия — Украина. 3 июня в товарищеском матче сыграют сборные Германии и Украины. Начало встречи — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Германия — Украина с коэффициентом 1.72.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры