3 июня в товарищеском матче сборная Хорватии на своем поле сыграет против национальной команды Северной Македонии. Поединок, который пройдет в городе Риека, начнется в 20:00 по мск. Хорватия — Северная Македония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: Сборная Хорватии смогла пробиться в финальный турнир предстоящего чемпионата Европы. В отборочном турнире она заняла второе место в своей группе и получила прямой билет в Германию.

В восьми проведенных встречах квалификации «шашечные» отпраздновали пять викторий, один поединок свели вничью и дважды уступили, забили 13 голов, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

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Последние матчи: Последний раз хорваты выходили на поле в марте этого года. И тогда в товарищеском поединке они одолели сборную Египта со счетом 4:2. А немногим ранее они расписали мировую 0:0 в спарринге с Тунисом.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Хорваты отлично начали отборочный цикл и после первого круга лидировали. Однако в начале второго они поочередно проиграли Турции и Уэльсу и были близки к провалу, но смогли выиграть два заключительных поединка у Латвии и Армении и сохранили за собой нужную позицию. А за минувшие семь встреч с учетом всех турниров сборная Хорватии только в одной игре смогла забить более двух мячей за игру.

Северная Македония

Турнирное положение: Национальная команда Северной Македонии не пробилась в финальную часть ЧЕ-2024, заняв только четвертой место в своей отборочной группе.

Македонцы смогли выиграть только два поединка квалификации из восьми проведенных, два раза еще сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей составила 10:20.

Последние матчи: В марте «красные рыси» провели два товарищеских поединка, в который расписали мировую со счетом 1:1 с Молдавией и потерпели поражений от сборной Черногории со счетом 0:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: В отборе к ЧЕ-2024 македонцы смогли обыграть только Мальту, а две мировые были дома против сильных сборных — Англии и Италии. К этому же поединку команда Северной Македонии подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступала. А выиграть она смогла лишь раз за предыдущие шесть встреч.

Статистика для ставок

Между собой эти сборные провели восемь игр, пять из которых выиграли хорваты и раз победили македонцы

Дома Хорватия выиграла у Македонии три из четырех встреч при одной ничьей. И трижды в этих играх играла ставка обе забьют

Северная Македония в гостях проиграла шесть из семи минувших своих матчей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: На Хорватию букмекеры дают коэффициент 1.32. Ничья оценена в 5.00, а победа Северной Македонии оценена в 9.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.99 соответственно.

Прогноз: Как правило, между собой эти команды выдают результативные игры. Ожидаем, что и данная встреча не станет исключением и принесет более двух забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.83.

Прогноз: И также еще здесь ставим с форой +1,5 на македонцев, ведь хорваты вряд ли будут рисковать перед стартом ЧЕ и наверняка сыграют не в полную силу.

Ставка: победа Северной Македонии с форой (+1,5) за 1.90.