4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Италии и Турции. Начало игры — в 22:00 мск. Италия — Турция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Италия

Турнирное положение: итальянская «националка» не очень уверенно, но все же пробилась на европейское первенство.

Главная команда Италии набрала 14 очков и стала второй в своей группе, только по дополнительным показателям опередив Украину.

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За восемь матчей национальная команда Италии смогла забить 16 мячей, а в свои ворота пропустила 9.

Последние матчи: во время мартовских товарищеских матчей итальянцы переиграл Эквадор (2:0) и Венесуэлу (2:1).

До этого Италия в отборе на Евро-2024 сыграла вничью с Украиной (0:0) и разгромила Северную Македонию (5:2).

Все прогнозы на Евро-2024

Перед этим «Скуадра Адзурра» проиграла Англии (1:3), но добыла победы над Мальтой (4:0) и Украиной (2:1).

Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

Состояние команды: подопечные Лучано Спаллетти продолжают подготовку к чемпионате Европы, на котором планируют отлично выступить.

Сборная Италии на Евро сыграет в одной группе с Албанией, Испанией и Хорватией.

А перед этим итальянцы также проведут еще один контрольный матч против Боснии и Герцеговины.

Турция

Турнирное положение: главная команда Турции достаточно уверенно смогла пробиться на Евро-2024.

Турецкая национальная команда набрала 17 очков по итогам 8 игр и заняла первое место в турнирной таблице.

Турки смогли 14 раз поразить ворота соперников и 7 раз пропустили в свои.

Последние матчи: во время мартовских сборов Турция проиграла в спаррингах Австрии (1:6) и Венгрии (0:1).

Завершили же 2023 год «лунные звезды» ничьей с Уэльсом (1:1) и победой над Германией (3:2).

До этого же сборная Турции победила в квалификации Евро Латвию (4:0) и Хорватию (1:0).

Не сыграют: в составе турецкой «националки» смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в нее.

Состояние команды: на чемпионате Европы подопечные Винченцо Монтеллы попали в группу к Грузии, Португалии и Чехии.

Думается, что туркам будет вполне под силу побороться за выход в плей-офф Евро-2024.

Во время подготовки к турниру сборная Турции также проведет спарринг с командой Польши.

Статистика для ставок

Италия проиграла только 1 из последних 9 матчей

Италия ни разу не проигрывала Турции в 9 очных матчах

Турция проиграла 2 последних матча

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа Турции — в 5.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.78, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз: команды не очень много забивают и пропускают, а перед Евро наверняка будут пробовать играть от обороны, поэтому вполне логичным видится исход, при котором соперники на забьют 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

Прогноз: если же говорить об исходе противостояния, то он будет близким к ничьей, однако итальянцы в родных стенах должны вырвать победу.

Ставка: победа Италии за 1.60.