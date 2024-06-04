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    Италия и Турция много не забьют

    Италия — Турция. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Турция
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    Лучано Спалетти (главный тренер сборной Италии)
    4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Италии и Турции. Начало игры — в 22:00 мск. Италия — Турция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2024 года

    Италия

  • Рим
    •  Италия 22:00 Турция

    Турция

  • Анкара
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    Италия

    Турнирное положение: итальянская «националка» не очень уверенно, но все же пробилась на европейское первенство.

    Главная команда Италии набрала 14 очков и стала второй в своей группе, только по дополнительным показателям опередив Украину.

    Италия — Турция: коэффициенты букмекеров

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    За восемь матчей национальная команда Италии смогла забить 16 мячей, а в свои ворота пропустила 9.

    Последние матчи: во время мартовских товарищеских матчей итальянцы переиграл Эквадор (2:0) и Венесуэлу (2:1).

    До этого Италия в отборе на Евро-2024 сыграла вничью с Украиной (0:0) и разгромила Северную Македонию (5:2).

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    Перед этим «Скуадра Адзурра» проиграла Англии (1:3), но добыла победы над Мальтой (4:0) и Украиной (2:1).

    Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

    Состояние команды: подопечные Лучано Спаллетти продолжают подготовку к чемпионате Европы, на котором планируют отлично выступить.

    Сборная Италии на Евро сыграет в одной группе с Албанией, Испанией и Хорватией.

    А перед этим итальянцы также проведут еще один контрольный матч против Боснии и Герцеговины.

    Турция

    Турнирное положение: главная команда Турции достаточно уверенно смогла пробиться на Евро-2024.

    Турецкая национальная команда набрала 17 очков по итогам 8 игр и заняла первое место в турнирной таблице.

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    • Турки смогли 14 раз поразить ворота соперников и 7 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: во время мартовских сборов Турция проиграла в спаррингах Австрии (1:6) и Венгрии (0:1).

    Завершили же 2023 год «лунные звезды» ничьей с Уэльсом (1:1) и победой над Германией (3:2).

    До этого же сборная Турции победила в квалификации Евро Латвию (4:0) и Хорватию (1:0).

    Не сыграют: в составе турецкой «националки» смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в нее.

    Состояние команды: на чемпионате Европы подопечные Винченцо Монтеллы попали в группу к Грузии, Португалии и Чехии.

    Думается, что туркам будет вполне под силу побороться за выход в плей-офф Евро-2024.

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    Во время подготовки к турниру сборная Турции также проведет спарринг с командой Польши.

    Статистика для ставок

    • Италия проиграла только 1 из последних 9 матчей

    • Италия ни разу не проигрывала Турции в 9 очных матчах

    • Турция проиграла 2 последних матча

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа Турции — в 5.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.78, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

    Прогноз: команды не очень много забивают и пропускают, а перед Евро наверняка будут пробовать играть от обороны, поэтому вполне логичным видится исход, при котором соперники на забьют 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

    Прогноз: если же говорить об исходе противостояния, то он будет близким к ничьей, однако итальянцы в родных стенах должны вырвать победу.

    Ставка: победа Италии за 1.60.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Италия — Турция. 4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Италии и Турции. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Италия — Турция с коэффициентом 2.05.
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