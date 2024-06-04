Италия
Турция
Италия
Турнирное положение: итальянская «националка» не очень уверенно, но все же пробилась на европейское первенство.
Главная команда Италии набрала 14 очков и стала второй в своей группе, только по дополнительным показателям опередив Украину.
Италия — Турция: коэффициенты букмекеров
За восемь матчей национальная команда Италии смогла забить 16 мячей, а в свои ворота пропустила 9.
Последние матчи: во время мартовских товарищеских матчей итальянцы переиграл Эквадор (2:0) и Венесуэлу (2:1).
До этого Италия в отборе на Евро-2024 сыграла вничью с Украиной (0:0) и разгромила Северную Македонию (5:2).
Перед этим «Скуадра Адзурра» проиграла Англии (1:3), но добыла победы над Мальтой (4:0) и Украиной (2:1).
Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.
Состояние команды: подопечные Лучано Спаллетти продолжают подготовку к чемпионате Европы, на котором планируют отлично выступить.
Сборная Италии на Евро сыграет в одной группе с Албанией, Испанией и Хорватией.
А перед этим итальянцы также проведут еще один контрольный матч против Боснии и Герцеговины.
Турция
Турнирное положение: главная команда Турции достаточно уверенно смогла пробиться на Евро-2024.
Турецкая национальная команда набрала 17 очков по итогам 8 игр и заняла первое место в турнирной таблице.
Турки смогли 14 раз поразить ворота соперников и 7 раз пропустили в свои.
Последние матчи: во время мартовских сборов Турция проиграла в спаррингах Австрии (1:6) и Венгрии (0:1).
Завершили же 2023 год «лунные звезды» ничьей с Уэльсом (1:1) и победой над Германией (3:2).
До этого же сборная Турции победила в квалификации Евро Латвию (4:0) и Хорватию (1:0).
Не сыграют: в составе турецкой «националки» смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в нее.
Состояние команды: на чемпионате Европы подопечные Винченцо Монтеллы попали в группу к Грузии, Португалии и Чехии.
Думается, что туркам будет вполне под силу побороться за выход в плей-офф Евро-2024.
Во время подготовки к турниру сборная Турции также проведет спарринг с командой Польши.
Статистика для ставок
- Италия проиграла только 1 из последних 9 матчей
- Италия ни разу не проигрывала Турции в 9 очных матчах
- Турция проиграла 2 последних матча
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа Турции — в 5.40.
ТБ 2,5 оценивается в 1.78, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.
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Прогноз: команды не очень много забивают и пропускают, а перед Евро наверняка будут пробовать играть от обороны, поэтому вполне логичным видится исход, при котором соперники на забьют 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.
Прогноз: если же говорить об исходе противостояния, то он будет близким к ничьей, однако итальянцы в родных стенах должны вырвать победу.
Ставка: победа Италии за 1.60.