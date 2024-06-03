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    «Эдмонтон» одолел «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли

    «Эдмонтон» — «Даллас»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Эдмонтон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 2:1.

    «Даллас»
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    «Даллас»

    В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид и Зак Хайман, у «Старз» шайбу забросил Мэйсон Маршмент.

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    «Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции
    «Эдмонтон» — «Даллас» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Макдэвид — 5 (бол., Драйзайтль, Бушар), 4:17 — 1:0. Хаймэн — 14 (бол., Макдэвид, Бушар), 15:42 — 2:0. Марчмент — 3 (Сегин, Танев), 49:18 — 2:1Вратари: Скиннер — Эттингер (57:41)Штраф: 6 — 4Броски: 10 (3+5+2) — 35 (12+9+14)

    «Эдмонтон» — «Даллас» — 2:1
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