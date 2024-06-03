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    Джокович сенсационно проиграет Серундоло?

    Джокович — Серундоло. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Ролан Гаррос» 3 июня 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня, начало — в 17:00 мск. Джокович — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джокович

    «Кто сможет уснуть при таком адреналине? Если где-то идет вечеринка, я приду», то ли в шутку, то ли серьезно сказал Новак после эпичнейшего матча против Лоренцо Музетти.

    Дело в том, что этот матч завершился в начале четвертого утра по местному времени. Просто кошмар даже для крепкого организма профессионального спортсмена.

    Джокович дожал итальянца только в пятом сете — 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.

    А что было до этого, лучше всего описал сам Новак: «Мне немного повезло в начале четвертого сета, потому что до того момента он был сильнее. Я не мог найти решения... Он был непробиваем. Он все делал отлично и очень мало ошибался».

    На пятый сет у 22-летнего Музетти, похоже, просто не осталось топлива. В отличие от 37-летнего Джоковича, который, несмотря на возраст, в очередной раз продемонстрировал невероятную выносливость.

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    Правда, пока есть сомнения, что с таким теннисом Новак сможет бороться за титул. Пока совсем не впечатляет.

    Серундоло

    Франсиско второй год подряд дошел на французском мэйджоре до четвертого круга.

    На текущем турнире аргентинский теннисист до сих пор проиграл лишь один сет.

    В третьем круге Серундоло одержал волевую победу над Томми Полом — 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

    Американец не только взял первый сет, но и сразу повел с брейком во втором, но потом в его игре что-то сломалось. Камбэк Серундоло получился максимально эффектным.

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    Франсиско чудесно играл на приеме, сумев реализовать девять брейк-пойнтов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Серундоло букмекеры предлагают за 5.85.

    Прогноз: похоже, у Новака снова будут проблемы. Молодой аргентинский грунтовик как минимум один сет точно зацепит. Серундоло абсолютно нечего терять в данном случае, при этом он понимает, что может стать одним из героев турнира, если остановит лучшего в истории. Джокович находится под колоссальным психологическим давлением.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.88.

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    Джокович — Серундоло. Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Джокович — Серундоло с коэффициентом 1.88.
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