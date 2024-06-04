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    Португалия и Финляндия забьют друг другу

    Португалия — Финляндия. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июня 2024 года

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    4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Португалии и Финляндии. Начало игры — в 21:45 мск. Португалия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2024 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 21:45 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
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    «Португалия»

    Турнирное положение: португальская национальная команда во время отбора на Евро-2024 выиграла абсолютно все свои матчи.

    В итоге главная команда Португалии набрала 30 очков из 30 возможных и заняла первое место в турнирной таблице.

    Португалия — Финляндия: коэффициенты букмекеров

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    Португальцы смогли 36 раз поразить ворота соперника и только дважды пропустили в свои.

    Последние матчи: во время мартовских товарищеских матчей португальская «националка» неожиданно проиграла Словении (0:2), но разгромила Швецию (5:2).

    До этого же Португалия добыла десять подряд побед в отборе на чемпионат Европы. По да раза были повержены Исландия, Лихтенштейн, Босния и Герцеговина, Словакия и Люксембург.

    Все прогнозы на Евро-2024

    А вот на ЧМ-2022 сборная Португалии уступила Марокко (0:1) на четвертьфинальной стадии.

    Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

    Состояние команды: сейчас подопечные Роберто Мартинеса ведут подготовку к Евро-2024, который и является их целью.

    На главном континентальном форуме соперниками Португалии будут Чехия, Турция и Грузия. До этого они также сыграют спарринги с Хорватией и Ирландией.

    Судя по всему, это будет последний большой турнир в стане «селесао» для ветеранов команды — Криштиану Роналду и Пепе.

    Финляндия

    Турнирное положение: финская национальная команда выступила в отборе на Евро-2024 неудачно и не смогла пробиться на турнир.

    Главная команда Финляндии набрала 18 очков и стала только третьей в своей группе, а в стыках уступила Уэльсу (1:4).

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    • Финны смогли в десяти матчах группового этапа забить 18 мячей, а пропустили только 10.

    Последние матчи: в марте филины обыграли Эстонию (2:1) в товарищеском матче, но проиграли Уэльсу (1:4) в стыках на Евро-2024.

    Прошлый год Финляндия завершила победами над Сан-Марино (2:1) и Северной Македонией (4:0).

    А вот до этого сборная Финляндии уступила Казахстану (1:2), Словении (0:3) и Дании (0:1).

    Не сыграют: на поле смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в сборную.

    Состояние команды: следующим официальным турниром для подопечных Маркку Канервы будет Лига наций, которая стартует в сентября. Там соперниками финнов будут Греция, Англия и Ирландия.

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    А в июне же финская «националка» также проведет спарринг с командой Шотландии.

    Статистика для ставок

    • Португалия выиграла 11 из последних 12 матчей

    • Финляндия на протяжении 14 матчей не играет вничью

    • Финляндия не может выиграть у Португалии на протяжении 4 матчей

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа Финляндии — в 16.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.65.

    Прогноз: Португалия хоть и сильнее и должна побеждать, но Финляндия также не сильно слаба и не должна уступить сопернику крупно.

    Ставка: победа Финляндии с форой+2 за 1.98.

    Прогноз: финны редко уходят с поля без забитого мяча, поэтому логично предположить, что обе команды забьют в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.20.

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    Португалия — Финляндия. 4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Португалии и Финляндии. Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Португалия — Финляндия с коэффициентом 1.98.
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