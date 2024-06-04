4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Португалии и Финляндии. Начало игры — в 21:45 мск. Португалия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Португалия»

Турнирное положение: португальская национальная команда во время отбора на Евро-2024 выиграла абсолютно все свои матчи.

В итоге главная команда Португалии набрала 30 очков из 30 возможных и заняла первое место в турнирной таблице.

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Португальцы смогли 36 раз поразить ворота соперника и только дважды пропустили в свои.

Последние матчи: во время мартовских товарищеских матчей португальская «националка» неожиданно проиграла Словении (0:2), но разгромила Швецию (5:2).

До этого же Португалия добыла десять подряд побед в отборе на чемпионат Европы. По да раза были повержены Исландия, Лихтенштейн, Босния и Герцеговина, Словакия и Люксембург.

Все прогнозы на Евро-2024

А вот на ЧМ-2022 сборная Португалии уступила Марокко (0:1) на четвертьфинальной стадии.

Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

Состояние команды: сейчас подопечные Роберто Мартинеса ведут подготовку к Евро-2024, который и является их целью.

На главном континентальном форуме соперниками Португалии будут Чехия, Турция и Грузия. До этого они также сыграют спарринги с Хорватией и Ирландией.

Судя по всему, это будет последний большой турнир в стане «селесао» для ветеранов команды — Криштиану Роналду и Пепе.

Финляндия

Турнирное положение: финская национальная команда выступила в отборе на Евро-2024 неудачно и не смогла пробиться на турнир.

Главная команда Финляндии набрала 18 очков и стала только третьей в своей группе, а в стыках уступила Уэльсу (1:4).

Финны смогли в десяти матчах группового этапа забить 18 мячей, а пропустили только 10.

Последние матчи: в марте филины обыграли Эстонию (2:1) в товарищеском матче, но проиграли Уэльсу (1:4) в стыках на Евро-2024.

Прошлый год Финляндия завершила победами над Сан-Марино (2:1) и Северной Македонией (4:0).

А вот до этого сборная Финляндии уступила Казахстану (1:2), Словении (0:3) и Дании (0:1).

Не сыграют: на поле смогут выйти все футболисты, которые были вызваны в сборную.

Состояние команды: следующим официальным турниром для подопечных Маркку Канервы будет Лига наций, которая стартует в сентября. Там соперниками финнов будут Греция, Англия и Ирландия.

А в июне же финская «националка» также проведет спарринг с командой Шотландии.

Статистика для ставок

Португалия выиграла 11 из последних 12 матчей

Финляндия на протяжении 14 матчей не играет вничью

Финляндия не может выиграть у Португалии на протяжении 4 матчей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа Финляндии — в 16.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.65.

Прогноз: Португалия хоть и сильнее и должна побеждать, но Финляндия также не сильно слаба и не должна уступить сопернику крупно.

Ставка: победа Финляндии с форой+2 за 1.98.

Прогноз: финны редко уходят с поля без забитого мяча, поэтому логично предположить, что обе команды забьют в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.20.