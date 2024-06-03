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    Сможет ли Рууд обыграть Фрица?

    Фриц — Рууд. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 3 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня, начало — в 17:00 мск. Фриц — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 03 Июня 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 17:00 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
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    Фриц

    Тейлор впервые в карьере дошел на французском мэйджоре до четвертого раунда.

    В третьем круге американец одержал победу над Танаси Коккинакисом. Вопреки ожиданиям, ему понадобилось сразу два дополнительных сета.

    Фриц вел 2-0 по партиям, всё шло к уверенной, спокойной победе, но начиная с третьего сета австралиец вообще перестал ошибаться на подаче.

    В итоге Фриц с трудом дожал 100-ю ракетку мира только в пятом сете — 6:3, 6:2, 6:7, 5:7, 6:3.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В предыдущих матчах Тейлор выиграл у аргентинца Федерико Кории и серба Душага Лайовича.

    Рууд

    Каспер в предыдущем раунде одержал победу над Томасом Этчеверри — 6:4, 1:6, 6:2, 6:2.

    Во втором сете что-то явно пошло не так, но в остальных партиях норвежец контролировал ситуацию на корте.

    Пока что самым сложным для Рууда получился матч против Алехандро Давидовича-Фокины — 7:6, 1:6, 6:3, 4:6, 6:3.

    Испанец наверное впервые в сезоне показал свой лучший теннис, но в решающем сете финалист двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос» все-таки смог взять себя в руки.

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    У Рууда периодически случаются провальные отрезки, но в целом он демонстрирует отличный теннис на текущем турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 3.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.38.

    Прогноз: скорее всего, американец и норвежец проведут затяжной матч. Возможно, им понадобится даже пятый сет. В данном случае нет смысла ставить на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.

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    Фриц — Рууд. Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фриц — Рууд с коэффициентом 1.92.
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