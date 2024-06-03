Тейлор Фритц
Каспер Рууд
Фриц
Тейлор впервые в карьере дошел на французском мэйджоре до четвертого раунда.
В третьем круге американец одержал победу над Танаси Коккинакисом. Вопреки ожиданиям, ему понадобилось сразу два дополнительных сета.
Фриц вел 2-0 по партиям, всё шло к уверенной, спокойной победе, но начиная с третьего сета австралиец вообще перестал ошибаться на подаче.
В итоге Фриц с трудом дожал 100-ю ракетку мира только в пятом сете — 6:3, 6:2, 6:7, 5:7, 6:3.
В предыдущих матчах Тейлор выиграл у аргентинца Федерико Кории и серба Душага Лайовича.
Рууд
Каспер в предыдущем раунде одержал победу над Томасом Этчеверри — 6:4, 1:6, 6:2, 6:2.
Во втором сете что-то явно пошло не так, но в остальных партиях норвежец контролировал ситуацию на корте.
Пока что самым сложным для Рууда получился матч против Алехандро Давидовича-Фокины — 7:6, 1:6, 6:3, 4:6, 6:3.
Испанец наверное впервые в сезоне показал свой лучший теннис, но в решающем сете финалист двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос» все-таки смог взять себя в руки.
У Рууда периодически случаются провальные отрезки, но в целом он демонстрирует отличный теннис на текущем турнире.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 3.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: скорее всего, американец и норвежец проведут затяжной матч. Возможно, им понадобится даже пятый сет. В данном случае нет смысла ставить на исход.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.