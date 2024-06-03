3 июня в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англия сыграет против команды Боснии и Герцеговины. начало — в 21:45 по мск. Англия — Босния и Герцеговина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Англия

Турнирное положение: Родоначальники футбола без особого труда заработали билет на ЧЕ-2024, заняв в своей отборочной группе первое место задолго до финиша.

Сборная Англии выиграла шесть встреч из восьми проведенных и дважды сыграла вничью, забила 22 гола при всего четырех пропущенных.

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Последние матчи: Последний раз «три льва» собирались в марте этого года и тогда в товарняке разошлись миром со сборной Бельгии, сыграв со счетом 2:2. А несколькими днями ранее они также в дружеском поединке уступили команде Бразилии со счетом 0:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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Состояние команды: Англичане блестяще провели отборочную компанию, так ни разу и не проиграв. Они выиграли шесть матчей из восьми, обыграв в том числе дважды Италии. Потери очков случились с ними только в гостевых играх против Украины и Северной Македонии — по 1:1. К данному же поединку Англия подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, где только раз уступила.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Сборная Боснии и Герцеговины не смогла квалифицироваться на ЧЕ-2024. В отборочной группе она заняла пятое место, но через квоту Лиги наций получила право на плей-офф, где сразу же проиграла Украине.

В квалификационной компании боснийцы выиграли три матча из десяти проведенных и семь встреч проиграли, забили девять мячей при 20 пропущенных.

Последние матчи: Свой последний поединок «золотые лилии» провели в марте этого года, проиграв тогда в полуфинальном матче плей-офф ЧЕ-2024 на своем поле сборной Украины со счетом 1:2. И это фиаско стало для них четвертым кряду.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: Основную часть отборочного цикла сборная Боснии и Герцеговины провалила, обыграв лишь дважды слабый Лихтенштейн и раз дома Исландию. Остальные же семь встреч боснийцы проиграли с общим счетом 2:19.

К этому же поединку они, как упоминалось выше, подходят с 4-матчевой проигрышной серией. Причем два фиаско в этот период были с крупным счетом.

Статистика для ставок

Англия дома выиграла пять из семи предыдущих встреч при одном фиаско

Босния в гостях проиграла пять из шести предыдущих матчей

Ранее между собой эти сборные не встречались

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: На Англии букмекеры дают коэффициент 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа Боснии и Герцеговины оценена в 16.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.70 соответственно.

Прогноз: Ожидаем, что в поединке будут забивать обе команды, так как матч будет носить товарищеский характер и фаворит не будет уж очень внимателен у своих ворот.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.34.

Прогноз: И также считаем, что встреча получится очень результативной и принесет больше четырех забитых мячей.

Ставка: ТБ 4,0 за 3.00.