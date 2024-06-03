Англия
Босния и Герцеговина
Англия
Турнирное положение: Родоначальники футбола без особого труда заработали билет на ЧЕ-2024, заняв в своей отборочной группе первое место задолго до финиша.
Сборная Англии выиграла шесть встреч из восьми проведенных и дважды сыграла вничью, забила 22 гола при всего четырех пропущенных.
Англия — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Последний раз «три льва» собирались в марте этого года и тогда в товарняке разошлись миром со сборной Бельгии, сыграв со счетом 2:2. А несколькими днями ранее они также в дружеском поединке уступили команде Бразилии со счетом 0:1.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: Англичане блестяще провели отборочную компанию, так ни разу и не проиграв. Они выиграли шесть матчей из восьми, обыграв в том числе дважды Италии. Потери очков случились с ними только в гостевых играх против Украины и Северной Македонии — по 1:1. К данному же поединку Англия подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, где только раз уступила.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Сборная Боснии и Герцеговины не смогла квалифицироваться на ЧЕ-2024. В отборочной группе она заняла пятое место, но через квоту Лиги наций получила право на плей-офф, где сразу же проиграла Украине.
В квалификационной компании боснийцы выиграли три матча из десяти проведенных и семь встреч проиграли, забили девять мячей при 20 пропущенных.
Последние матчи: Свой последний поединок «золотые лилии» провели в марте этого года, проиграв тогда в полуфинальном матче плей-офф ЧЕ-2024 на своем поле сборной Украины со счетом 1:2. И это фиаско стало для них четвертым кряду.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: Основную часть отборочного цикла сборная Боснии и Герцеговины провалила, обыграв лишь дважды слабый Лихтенштейн и раз дома Исландию. Остальные же семь встреч боснийцы проиграли с общим счетом 2:19.
К этому же поединку они, как упоминалось выше, подходят с 4-матчевой проигрышной серией. Причем два фиаско в этот период были с крупным счетом.
Статистика для ставок
- Англия дома выиграла пять из семи предыдущих встреч при одном фиаско
- Босния в гостях проиграла пять из шести предыдущих матчей
- Ранее между собой эти сборные не встречались
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: На Англии букмекеры дают коэффициент 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа Боснии и Герцеговины оценена в 16.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.70 соответственно.
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.00Аталанта — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.79Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ожидаем, что в поединке будут забивать обе команды, так как матч будет носить товарищеский характер и фаворит не будет уж очень внимателен у своих ворот.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.34.
Прогноз: И также считаем, что встреча получится очень результативной и принесет больше четырех забитых мячей.
Ставка: ТБ 4,0 за 3.00.