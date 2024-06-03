ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Неизбежность «Реала». Мадридцы сдержали «Боруссию», выиграв «Десимоквинту» Пейдж ВанзантПейдж Ванзант и еще 4 девушки, ставшие звездами после ухода из UFC «Арсенал» — «Пари НН»«Арсенал» — «Пари НН» 0:2. Онлайн
  • 23:59
    • «Реал» победил «Боруссию» и выиграл Лигу чемпионов
  • 20:27
    • Андреева разгромила Стирнс и пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 20:00
    • «Пари НН» остался в РПЛ, победив «Арсенал» в ответном стыковом матче
  • 19:45
    • Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 19:24
    • Медведев победил Махача и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Матч в Ньюкасле будет очень результативным

    Англия — Босния и Герцеговина. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на сборную Боснии и Герцеговины
    Прогноз и ставки на Англия — Босния и Герцеговина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Англии
    3 июня в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англия сыграет против команды Боснии и Герцеговины. начало — в 21:45 по мск. Англия — Босния и Герцеговина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Июня 2024 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 21:45 Босния и Герцеговина

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •

    Англия

    Турнирное положение: Родоначальники футбола без особого труда заработали билет на ЧЕ-2024, заняв в своей отборочной группе первое место задолго до финиша.

    Сборная Англии выиграла шесть встреч из восьми проведенных и дважды сыграла вничью, забила 22 гола при всего четырех пропущенных.

    Англия — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.157.8018.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Последний раз «три льва» собирались в марте этого года и тогда в товарняке разошлись миром со сборной Бельгии, сыграв со счетом 2:2. А несколькими днями ранее они также в дружеском поединке уступили команде Бразилии со счетом 0:1.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: Англичане блестяще провели отборочную компанию, так ни разу и не проиграв. Они выиграли шесть матчей из восьми, обыграв в том числе дважды Италии. Потери очков случились с ними только в гостевых играх против Украины и Северной Македонии — по 1:1. К данному же поединку Англия подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, где только раз уступила.

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: Сборная Боснии и Герцеговины не смогла квалифицироваться на ЧЕ-2024. В отборочной группе она заняла пятое место, но через квоту Лиги наций получила право на плей-офф, где сразу же проиграла Украине.

    В квалификационной компании боснийцы выиграли три матча из десяти проведенных и семь встреч проиграли, забили девять мячей при 20 пропущенных.

  • Фавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру
  • Оцениваем, как готовы к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира
  • 08/05/2024

    • Последние матчи: Свой последний поединок «золотые лилии» провели в марте этого года, проиграв тогда в полуфинальном матче плей-офф ЧЕ-2024 на своем поле сборной Украины со счетом 1:2. И это фиаско стало для них четвертым кряду.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Основную часть отборочного цикла сборная Боснии и Герцеговины провалила, обыграв лишь дважды слабый Лихтенштейн и раз дома Исландию. Остальные же семь встреч боснийцы проиграли с общим счетом 2:19.

    К этому же поединку они, как упоминалось выше, подходят с 4-матчевой проигрышной серией. Причем два фиаско в этот период были с крупным счетом.

    Статистика для ставок

    • Англия дома выиграла пять из семи предыдущих встреч при одном фиаско

    • Босния в гостях проиграла пять из шести предыдущих матчей

    • Ранее между собой эти сборные не встречались

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: На Англии букмекеры дают коэффициент 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа Боснии и Герцеговины оценена в 16.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: Ожидаем, что в поединке будут забивать обе команды, так как матч будет носить товарищеский характер и фаворит не будет уж очень внимателен у своих ворот.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.34.

    Прогноз: И также считаем, что встреча получится очень результативной и принесет больше четырех забитых мячей.

    Ставка: ТБ 4,0 за 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Копылов — Алмейда
  • Бои
  • Сегодня в 04:35
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алмейда — Романов
  • Бои
  • Сегодня в 05:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Холлэнд — Олексейчук
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Стрикленд — Коста
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Махачев — Порье
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Данилович — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швентек — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гауфф — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Генк — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Серветт — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Равшан — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Таусон — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Англия — Босния и Герцеговина. 3 июня в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англия сыграет против команды Боснии и Герцеговины. начало — в 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина с коэффициентом 3.00.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры