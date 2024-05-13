Мостовой: Мы не сможем ответить, что случилось с «Зенитом»

Известный в прошлом футболиствысказался о ситуации в

«Мы не сможем ответить, что случилось с "Зенитом". Чтобы знать, нужно находиться в команде. А мы смотрим со стороны. Но я бы не сказал, что "Зенит" играет плохо. Они играли лучше ЦСКА, играли лучше "Факела", лучше "Рубина". Однако они не побеждают. В футболе было много случаев, когда команды играют ужасно, но выигрывают. Для меня не будет шоком, если "Зенит" не станет чемпионом. Я говорил ещё в самом начале сезона, что в РПЛ всё выравнивается», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Сейчас лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», которое на два балла опережает «Зенит».