Во вторник, 3 февраля, питерский «Зенит» сыграет против московского «Динамо» в рамках 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Зенит»

Питерцы продолжают упорную борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата России. «Сине-бело-голубые» в настоящий момент имеют на своем счету 39 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Зенитовцы провели уже 18 матчей, в которых 34 раза поразили ворота соперника 12 раз пропустили в свои. На сборах коллектив из Санкт-Петербурга уже успел дважды обыграть китайский «Шанхай Порт» (6:0, 4:1). В последних официальных матчах питерская команда обыграла «Акрон» (2:0) и «Рубин» (1:0). До этого же коллектив с берегов Невы обыграл «Динамо» (1:0) в Кубке страны, но все равно вылетел в Путь регионов.

Подопечные Сергея Семака плодотворно готовятся к сезону, где им предстоит ожесточенная борьба за золотые медали. «Зениту» важно подойти к возобновлению чемпионата в полной боевой готовности. Зимой «Зенит» уже расстался с Жерсоном, Лусиано Гонду и Матео Кассьеррой, а вот пришли в команду Игорь Дивеев и Джон Джон.

«Динамо»

Динамовцы в этом сезоне уже точно не поборются за медали из-за проваленной первой части сезона. Сейчас в активе команды из Москвы всего 21 зачетный балл и 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Несмотря на неудачное выступление, московский коллектив имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 27:26. На сборах «бело-голубые» уже провели два матча, в которых сыграли вничью с китайскими «Чэнду» (1:1) и «Шанхай Шэньхуа» (2:2). В последних играх первой части сезона москвичи поделили очки со «Спартаком» (1:1) и проиграли «Ахмату» (1:2).

У «Динамо» сейчас такая ситуация, что команде не позавидуешь. В РПЛ уже точно все упущено и главное не вылететь. Зимой был утвержден на посту главного тренера Ролан Гусев, который по ходу сезона сменил Валерия Карпина. Перед ним поставлена четкая задача — Кубок России, где команда уже пробилась в полуфинал Пути РПЛ.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 3 матча между собой. В матче РПЛ, в Питере победил «Зенит» 2:1, еще 2 игры были проведены в 1/4 финала Кубка России в пути команд РПЛ, в Санкт-Петербурге победило «Динамо» 1:3, а в Москве «Зенит» 0:1.

За всю историю команды сыграли между собой 174 матча. В 71 игре победило «Динамо», в 58 «Зенит», оставшиеся 45 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18