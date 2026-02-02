3 февраля в матче Зимнего кубка РПЛ по футболу сыграют «Зенит» и «Динамо». Начало игры — в 15:00 мск.
«Зенит»
Турнирное положение: питерцы продолжают упорную борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата России.
«Сине-бело-голубые» в настоящий момент имеют на своем счету 39 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.
Зенитовцы провели уже 18 матчей, в которых 34 раза поразили ворота соперника 12 раз пропустили в свои.
Последние матчи: на сборах коллектив из Санкт-Петербурга уже успел дважды обыграть китайский «Шанхай Порт» (6:0, 4:1).
В последних официальных матчах питерская команда обыграла «Акрон» (2:0) и «Рубин» (1:0).
До этого же коллектив с берегов Невы обыграл «Динамо» (1:0) в Кубке страны, но все равно вылетел в Путь регионов.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака плодотворно готовятся к сезону, где им предстоит ожесточенная борьба за золотые медали. «Зениту» важно подойти к возобновлению чемпионата в полной боевой готовности.
Зимой «Зенит» уже расстался с Жерсоном, Лусиано Гонду и Матео Кассьеррой, а вот пришли в команду Игорь Дивеев и Джон Джон.
«Динамо»
Турнирное положение: динамовцы в этом сезоне уже точно не поборются за медали из-за проваленной первой части сезона.
Сейчас в активе команды из Москвы всего 21 зачетный балл и 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Несмотря на неудачное выступление, московский коллектив имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 27:26.
Последние матчи: на сборах «бело-голубые» уже провели два матча, в которых сыграли вничью с китайскими «Чэнду» (1:1) и «Шанхай Шэньхуа» (2:2).
В последних играх первой части сезона москвичи поделили очки со «Спартаком» (1:1) и проиграли «Ахмату» (1:2).
Не сыграют: все готовы к игре.
Состояние команды: у «Динамо» сейчас такая ситуация, что команде не позавидуешь. В РПЛ уже точно все упущено и главное не вылететь.
Зимой был утвержден на посту главного тренера Ролан Гусев, который по ходу сезона сменил Валерия Карпина. Перед ним поставлена четкая задача — Кубок России, где команда уже пробилась в полуфинал Пути РПЛ.
Статистика для ставок
- «Зенит» выиграл 6 последних матчей
- «Динамо» не выигрывает на протяжении 5 матчей
- В последнем очном матче «Зенит» победил «Динамо» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.55, а победа «Динамо» — в 6.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
Прогноз: оборона обеих команд оставляет желать лучшего, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.18.
Прогноз: «Зенит» выглядит сильнее и должен забирать победу.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.00.