прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ, ставка за 2.18

3 февраля в матче Зимнего кубка РПЛ по футболу сыграют «Зенит» и «Динамо». Начало игры — в 15:00 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы продолжают упорную борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата России.

«Сине-бело-голубые» в настоящий момент имеют на своем счету 39 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

Зенитовцы провели уже 18 матчей, в которых 34 раза поразили ворота соперника 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: на сборах коллектив из Санкт-Петербурга уже успел дважды обыграть китайский «Шанхай Порт» (6:0, 4:1).

В последних официальных матчах питерская команда обыграла «Акрон» (2:0) и «Рубин» (1:0).

До этого же коллектив с берегов Невы обыграл «Динамо» (1:0) в Кубке страны, но все равно вылетел в Путь регионов.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака плодотворно готовятся к сезону, где им предстоит ожесточенная борьба за золотые медали. «Зениту» важно подойти к возобновлению чемпионата в полной боевой готовности.

Зимой «Зенит» уже расстался с Жерсоном, Лусиано Гонду и Матео Кассьеррой, а вот пришли в команду Игорь Дивеев и Джон Джон.

«Динамо»

Турнирное положение: динамовцы в этом сезоне уже точно не поборются за медали из-за проваленной первой части сезона.

Сейчас в активе команды из Москвы всего 21 зачетный балл и 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Несмотря на неудачное выступление, московский коллектив имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 27:26.

Последние матчи: на сборах «бело-голубые» уже провели два матча, в которых сыграли вничью с китайскими «Чэнду» (1:1) и «Шанхай Шэньхуа» (2:2).

В последних играх первой части сезона москвичи поделили очки со «Спартаком» (1:1) и проиграли «Ахмату» (1:2).

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: у «Динамо» сейчас такая ситуация, что команде не позавидуешь. В РПЛ уже точно все упущено и главное не вылететь.

Зимой был утвержден на посту главного тренера Ролан Гусев, который по ходу сезона сменил Валерия Карпина. Перед ним поставлена четкая задача — Кубок России, где команда уже пробилась в полуфинал Пути РПЛ.

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл 6 последних матчей

«Динамо» не выигрывает на протяжении 5 матчей

В последнем очном матче «Зенит» победил «Динамо» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.55, а победа «Динамо» — в 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: оборона обеих команд оставляет желать лучшего, поэтому ждем результативный футбол.

2.18 тотал больше 3

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Зенит» — «Динамо» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.18.

Прогноз: «Зенит» выглядит сильнее и должен забирать победу.

2.00 победа Зенита с форой-1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Зенит» — «Динамо» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.00.