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    Стали известны планы «Барселоны» на летнее трансферное окно

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    Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о трансферных планах каталонской «Барселоны» на предстоящее лето.

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    Роберт Левандовский

    «Не думаю, что "Барселону" ждёт сумасшедшее лето на трансферном рынке. Я не жду от клуба громких подписаний, и дело не в финансовых проблемах, а в финансовом фэйр-плей», — написал Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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    Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави планирует перестроить игру «Барселоны» к следующему сезону. Особенно часто встречались слухи об интересе каталонской команды к уругвайскому форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. Также сообщалось, что испанцы планируют оформить трансфер топового опорного полузащитника.

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