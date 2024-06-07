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    Сорокин: Есть ощущаемая готовность вернуть Россию на международные турниры

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА ФИФА
    Советник президента РФС Алексей Сорокин поделился мнением о том, когда сборную Россию могут допустить к участию в международных турнирах.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    «У меня только интуитивные ощущения по совокупности всех дискуссий и общения на конгрессе в Бангкоке.

    Мне тоже кажется, что все уже устали от текущей ситуации, есть какая-то внутренняя, не осязаемая, может быть, но ощущаемая готовность вернуть Россию, потому что все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно и неправильно долго по политическим причинам мариновать столько сборную одной из самых больших стран.

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    • Поэтому мне кажется, что ближе к концу года, осенью необходимо вернуться к дискуссии с УЕФА и ФИФА относительно снятия всех запретов.

    Ощущается, что постепенно это зреет на подсознательном уровне наших коллег», — приводит слова Сорокина ТАСС.

    Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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