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    Максим Глушенков«Оренбург» — «Локомотив». Онлайн
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    Неймар: В этом сезоне я не смог принести болельщикам радость

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    32-летний крайний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, получивший тяжелую травму в октябре 2023 года, рассказал о состоянии своего здоровья.

    Неймар
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    Неймар

    «Я чувствую себя хорошо. Мне не терпится вернуться на поле. Болельщики просто невероятны. К сожалению, я не смог принести им того счастья, которого они заслуживают, но вы можете быть уверены, что в следующем сезоне нам будет очень весело», — приводит слова Неймара журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

    Напомним, бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» минувшим летом. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

    По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

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