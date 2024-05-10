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    Де Росси: Это было героическое выступление, но «Байер» — действительно сильная команда

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    Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о матче с «Байером» (2:2) в 1/2 финала Лиги Европы.

    Даниэле Де Росси
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    Даниэле Де Росси

    «Это было героическое выступление, но "Байер" — действительно сильная команда. Думаю, что мы хорошо сыграли в обоих матчах, но нам не хватало ударов по воротам, и иногда это может сделать разницу, но ребята проявили себя невероятно.

    Всего два дня назад мы выкладывались до последней секунды в матче с "Ювентусом", сегодня вечером нам снова пришлось работать с невероятными физическими и моральными нагрузками. Когда вам удается отыграть 0:2 [результат первого матча] и приблизиться к чуду, зная, что никто еще не обыгрывал их в этом сезоне, больно видеть, как мы пропускаем такой гол. Это больно.

    Мы должны продолжать идти вперед, поддерживать этот дух и сыграть последние игры сезона», — цитирует Де Росси Football Italia.

    Первая игра в Риме завершилась победой «Байера» со счетом 2:0. Таким образом, немецкий клуб победил по сумме двух игр (4:2) и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

    Финал состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

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