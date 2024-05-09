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    Чуамени рискует пропустить финал ЛЧ

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    Хавбек мадридского «Реала» Орельен Чуамени в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» получил стрессовую травму левой стопы.

    Орельен Чуамени
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    Орельен Чуамени

    «После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами "Реала" в отношении нашего игрока Чуамени, у него была диагностирована стрессовая травма левой стопы», — сообщил официальный сайт «сливочных».

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    Эта травма поставила под угрозу участие французского полузащитника в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который пройдет 1 июня.

    Сейчас медицинский штаб «Реала» оценивает вероятность участия 24-летнего Чуамени примерно в 20%.

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