Тухель об ответной встрече с «Реалом»: Матч будет идти волнами, будут разные отрезки

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями от ответного матча с мадридскимв 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый матч, состоявшийся в Мюнхене, завершился вничью — 2:2.

«Думаю, что этот матч будет идти волнами. Будут разные отрезки. Обеим командам время от времени придется терпеть. Обе команды блестяще играют с мячом и очень сильны в игре с быстрыми переходами.

Думаю, что это будет очень трудная игра. Когда ты задаешь тон, нужна удача и хорошая реализация.

Я чувствовал, что мне надо что-то сказать команде. У нас был лишний день на подготовку, и мы использовали его максимально эффективно. Одна из тем заключалась в том, что нам нужно наслаждаться такими днями, как сегодня. Важно прислушаться к своему внутреннему ребенку и осознать, что все мы в детстве мечтали участвовать в таких матчах. Но это не помешает нам отдать все силы.

Тони Кроос (полузащитник "Реала" — прим.) был ключевым игроком в течение многих лет. Его роль невозможно переоценить. Он легко справляется с давлением. Он с легкостью задает ритм. Мы готовы к этому и надеемся, что сможем стать песчинкой в его хорошо отлаженной комбинационной игре. Но мы играем не только против Тони, мы играем против всей его команды, которая очень хорошо подготовлена. Игра очень многогранна, поэтому перед нами стоит очень трудная задача», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» Мадрид — «Бавария»

Напомним, первым финалистом Лиги чемпионов стала дортмундская «Боруссия», обыгравшая по сумме двух матчей «Пари Сен-Жермен» (1:0, 1:0).