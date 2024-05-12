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    «Оренбург» — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив»

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    «Оренбург» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» набрал 29 очков в 27-ми матчах и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице. На счету команды 7 побед, 8 ничьих и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 31:36.

    В прошлом туре подопечные Давида Деограсии дома сломили сопротивление самарских «Крыльев Советов» (2:1). При счете 1:1 решающий мяч на 67-й минуте забил Дмитрий Воробьёв.

    Эта победа стала для «Оренбурга» первой в 4-х последних матчах и прервала серию из трех поражений подряд. Ранее уральский клуб проиграл «Ростову» (1:2), «Динамо» (1:2) и «Зениту» (0:1).

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    «Локомотив»

    «Локомотив» находится на пятой строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 44 очка в 27-ми матчах. На счету «железнодорожников» 11 побед, 11 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 45:37.

    У «Локомотива» одно поражение в 8-ми последних матчах — от «Спартака» в позапрошлом туре (2:3). За этот отрезок подопечные Михаила Галактионова также одержали 3 победы и 4 раза сыграли вничью.

    В прошлом туре «Локомотив» одержал минимальную домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) Единственный гол на 5-й минуте забил Антон Миранчук.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Оренбург» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Локомотива» 7 побед, уральская команда оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» с коэффициентом 3.70.

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