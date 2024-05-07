Личка: Последние три‑четыре матча были больше ментального свойства

Главный тренервысказался о последних матчах своей команды в рамках российской Премьер-лиги.

«Последние три‑четыре матча — они были больше ментального свойства. И ты больше соперник сам себе, чем оппонент, каким, например, сейчас будет Балтика», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В 27-м туре РПЛ «Динамо» одержало победу над «Сочи» со счетом 3:2. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Балтики» 11-го мая.

«Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Краснодар» с тем же количеством баллов, а на 1-й строчке «Зенит» (51).