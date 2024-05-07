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    Личка: Последние три‑четыре матча были больше ментального свойства

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о последних матчах своей команды в рамках российской Премьер-лиги.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Последние три‑четыре матча — они были больше ментального свойства. И ты больше соперник сам себе, чем оппонент, каким, например, сейчас будет Балтика», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

    В 27-м туре РПЛ «Динамо» одержало победу над «Сочи» со счетом 3:2. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Балтики» 11-го мая.

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