Ига Свёнтек
Арина Соболенко
Свентек
Ига и Арина второй раз за две недели встретятся в решающем матче на «тысячнике».
В начале мая польская теннисистка выиграла у белоруски в финале турнира в Мадриде — 7:5, 4:6, 7:5.
На пути до финала в Риме Свентек не отдала ни сета, в том числе в полуфинале против Кори Гауфф — 6:4, 6:3.
В начале матча Ига сразу отдала гейм на своей подаче, но в дальнейшем больше не допускала таких ошибок.
В остальных раундах первая ракетка мира выиграла у Бернарды Перы, Юлии Путинцевой, Анжелики Кербер и Мэдисон Киз.
Победная серия Свентек составляет уже 11 матчей.
Соболенко
Арина, в отличие от Иги, не смогла выиграть все матчи без дополнительных сетов.
Самым волнительным получился матч против Элины Свитолиной в четвертом круге. В решающем сете украинка не реализовала три матчбола.
После этого Соболенко спокойно обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко — 6:2, 6:4.
В полуфинале вторая ракетка мира остановила американку Даниэль Коллинс (7:5, 6:2), которая перед этим выиграла 19 матчей из 20-ти.
Соболенко выиграла пять из семи предыдущих финалов на уровне WTA 1000.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.28, победу Соболенко букмекеры предлагают за 3.78.
Прогноз: кажется, Арину сильно недооценивают, даже несмотря на то, что она проиграла семь из десяти матчей против Иги.
В недавнем финале на «тысячнике» в Мадриде Соболенко упустила три матчбола. Иги тогда очень повезло.
Если Свентек и выиграет, то вряд ли ей хватит двух сетов. Коэффициент на ее победу в этом матче чересчур занижен.
Рекомендуемая ставка: Соболенко возьмет хотя бы сет за 1.98.