Белоруска Арина Соболенко сыграет против польки Иги Свентек в финале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 18 мая, начало — в 18:00 мск. Свентек — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

Ига и Арина второй раз за две недели встретятся в решающем матче на «тысячнике».

В начале мая польская теннисистка выиграла у белоруски в финале турнира в Мадриде — 7:5, 4:6, 7:5.

На пути до финала в Риме Свентек не отдала ни сета, в том числе в полуфинале против Кори Гауфф — 6:4, 6:3.

В начале матча Ига сразу отдала гейм на своей подаче, но в дальнейшем больше не допускала таких ошибок.

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В остальных раундах первая ракетка мира выиграла у Бернарды Перы, Юлии Путинцевой, Анжелики Кербер и Мэдисон Киз.

Победная серия Свентек составляет уже 11 матчей.

Соболенко

Арина, в отличие от Иги, не смогла выиграть все матчи без дополнительных сетов.

Самым волнительным получился матч против Элины Свитолиной в четвертом круге. В решающем сете украинка не реализовала три матчбола.

После этого Соболенко спокойно обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко — 6:2, 6:4.

В полуфинале вторая ракетка мира остановила американку Даниэль Коллинс (7:5, 6:2), которая перед этим выиграла 19 матчей из 20-ти.

Соболенко выиграла пять из семи предыдущих финалов на уровне WTA 1000.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.28, победу Соболенко букмекеры предлагают за 3.78.

Прогноз: кажется, Арину сильно недооценивают, даже несмотря на то, что она проиграла семь из десяти матчей против Иги.

В недавнем финале на «тысячнике» в Мадриде Соболенко упустила три матчбола. Иги тогда очень повезло.

Если Свентек и выиграет, то вряд ли ей хватит двух сетов. Коэффициент на ее победу в этом матче чересчур занижен.

Рекомендуемая ставка: Соболенко возьмет хотя бы сет за 1.98.