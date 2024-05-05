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    Зарема: В российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    Тихонов дисквалифицирован на пять матчей Первой лиги за слова об арбитре Вере Опейкиной.

    После матча со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».

    «Важен не пол, а профессионализм. Но в российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну. Поэтому российский футбол и находится за бортом мирового с судейскими скандалами и неумением пользоваться ВАР.

    Чтобы женский футбол стал популярным бизнесом, отношение к нему должны изменить мужчины, в первую очередь.

    Патриархальное общество, несмотря на старание пиарщиков всех клубов, не готово вкладываться в женский футбол. Отсюда вечная дискриминация и футболисток, и судей-женщин.

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    • Мои слова про футболисток ЦСКА были вырваны из контекста. Реалии таковы, что женский футбол не интересен до тех пор, пока футболистка или судья-женщина не оказались на обложке мужского глянцевого журнала, которые все ушли из России. Тогда был шанс, что ее имя запомнят», — приводит слова Салиховой Sport24.

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