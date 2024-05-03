Гендиректор «Енисея»: Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы

Генеральный директор «Енисея»возмущен дисквалификацией главного тренера команды

Тихонов дисквалифицирован на пять матчей Первой лиги за слова об арбитре Вере Опейкиной.

После матча со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».

«Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было.

Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Даже не знаю, как с этим делом бороться, но будем пытаться. Если есть возможность, будем обжаловать.

Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы», — приводит слова Федосеева «Чемпионат».