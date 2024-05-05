Роналду может сыграть с Месси в одной команде

Нападающийможет перейти в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассматривает варианты с подписанием португальца в летнее трансферное окно. Функционеру нравится идея объединить Лионеля Месси и Криштиану Роналду в одной команде.

В 2022-м году Бекхэм уже хотел подписать португальца в «Интер Майами», но трансфер сорвался. На тот момент Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Криштиану провел 27 матчей за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 32 гола и сделал 10 голевых передач.