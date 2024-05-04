Ривалдо: Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков «Барселоны»

Бывший полузащитникоценил игру команды в этом сезоне.

«Чтобы успокоить ситуацию в "Барселоне", Хави решил остаться. Это было правильное решение. На мой взгляд, Хави и "Барселона" не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, имея контракт до 2025 года.

Мы должны продать несколько игроков, сделать ряд приобретений, усилиться к следующему сезону, потому что этот сезон был плохим, в то время как наши соперники, мадридский "Реал", практически чемпионы Испании и играют в полуфинале Лиги чемпионов.

Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков Барселоны», — приводит слова Ривалдо Betfair.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий моменты каталонцы занимают второе место в турнирной таблице испанской Примеры.