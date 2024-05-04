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    «Атлетико» победил «Мальорку» с минимальным счетом

    «Мальорка» — «Атлетико»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

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    В 34-м туре испанской Ла Лиги «Мальорка» у себя дома уступила мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1.

    Родриго Рикельме
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    Родриго Рикельме

    Единственный мяч на пятой минуте забил полузащитник гостей Родриго Рикельме.

    Второй тайм получился очень закрытым и команды почти не имели голевых моментов.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Атлетико 0:1
    Гол: 0:1 Родриго Рикельме (5') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео (Мануэль Морланес, 62'), Мартин Вальент (Неманья Радоньич, 76'), Антонио Раильо, Матия Настасич, Антонио Латорре, Дани Родригес (Джованни Гонсалес, 76'), Омар Маскарель (Хавьер Льябрес, 86'), Серхи Дардер, Ведат Мурики, Абдон Пратс (Кайл Ларин, 62') Атлетико: Ян Облак, Родриго Рикельме, Сесар Аспиликуэта (Рейнилду Мандава, 90'), Марио Эрмосо (Науэль Молина, 46'), Пабло Барриос, Коке, Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Самуэл Лино, Анхель Корреа (Родриго Де Пауль, 80'), Хосе Хименес Предупреждения: Антонио Раильо (71'), Ведат Мурики (75')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В 35-м туре «Мальорка» примет «Лас-Пальмас», а «Атлетико» — «Сельту».

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