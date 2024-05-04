Галтье: С Месси, Неймаром и Мбаппе в составе процесс управления происходит по-другому

Бывший главный тренервысказался о работе с

«С такими игроками процесс управления происходит по-другому. Обмен мнениями осуществляется в офисе один на один. Каждый из них крайне индивидуален. С таким подбором нестандартных игроков малейшая реакция, малейший взгляд, неуместная улыбка, кивок или жест становятся обсуждаемыми в международных масштабах.

В плане игры на поле у меня была навязчивая идея. Все трое должны были стать прекрасными партнёрами и играть сплочённо. Я думаю, что мы больше никогда не увидим подобного во Франции. Они были очень успешны, как с точки зрения игры, так и с точки зрения финансов. Однако Неймар выбыл из-за травмы, но об этом тогда все забыли», — приводит слова Галтье RMC Sport.