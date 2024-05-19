19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. «Тулуза» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» может подняться разве что в десятку. За тур до финиша команда находится на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Франции.

При этом команда на один пункт отстают от «Реймса». Да и выигрывает «Тулуза» лишь каждый третий свой поединок.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три пункта. «Тулуза» сенсационно переиграл ПСЖ (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Очевидно, что команда мотивирована победить. При этом ей нужно рассчитывать на осечку «Реймса» в параллельном матче.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: победа над чемпионом явно окрылила игроков «Тулузы». Теперь нужно завершить сезон викторией!

Матчи против «Бреста» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Тулуза» проиграла 2 раза при 3 паритетах.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой одному из главных открытий чемпионата. Да и вообще, «Тулуза» уже 11 лет не обыгрывала «Брест».

«Брест»

Турнирное положение: Эта команда стала открытием чемпионата. На текущий момент она расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» еще может подняться в топ-3. Вот только для этого нужно сыграть лучше, чем «Лилль» в параллельном поединке.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Брест» не смог одолеть «Реймс» (1:1).

В пяти последних матчах «Брест» выиграл dсего лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

При этом команда пропускает в среднем гол за матч. А вот реализация несколько прихрамывает: 50 забитых мячей в 33 поединках.

Не сыграют: Ромен Дель Кастильо, Пьер Леес-Мелу — травмированы.

Состояние команды: на финальном турнирном отрезке «Брест» выступает неровно. Да и подняться на пьедестал будет проблематично.

Плюс кадровая ситуация у команды не самая позитивная. Травму получил Ромен Дель Кастильо, на счету которого 8 голов в чемпионате.

Между тем, «Брест» явно не собирается сдаваться. Гости уж точно постараются переиграть немотивированного соперника.

Даже победа в этой встрече может не помочь квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Да и проблем в игре гостей вагон и маленькая тележка.

Статистика для ставок

«Брест» не проигрывает 3 матча кряду

«Тулуза» уже 11 лет н может обыграть «Брест»

«Брест» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.02, а победа оппонента — в скромные 3.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно непохожими коэффициентами — 1.70 и 2.35.

Прогноз: «Брест» мотивирован побороться за 3 место, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости явно постараются как можно скорее вскрыть оборону немотивированного соперника.

Ставка: Победа «Бреста» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.31