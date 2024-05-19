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    Сумеет ли «Брест» совершить блицкриг?

    «Тулуза» — «Брест». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Брест»
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    Тейс Даллинга
    19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. «Тулуза» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Мая 2024 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 22:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
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    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» может подняться разве что в десятку. За тур до финиша команда находится на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Франции.

    При этом команда на один пункт отстают от «Реймса». Да и выигрывает «Тулуза» лишь каждый третий свой поединок.

    Тулуза — Брест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три пункта. «Тулуза» сенсационно переиграл ПСЖ (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Очевидно, что команда мотивирована победить. При этом ей нужно рассчитывать на осечку «Реймса» в параллельном матче.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: победа над чемпионом явно окрылила игроков «Тулузы». Теперь нужно завершить сезон викторией!

    Матчи против «Бреста» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Тулуза» проиграла 2 раза при 3 паритетах.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой одному из главных открытий чемпионата. Да и вообще, «Тулуза» уже 11 лет не обыгрывала «Брест».

    «Брест»

    Турнирное положение: Эта команда стала открытием чемпионата. На текущий момент она расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брест» еще может подняться в топ-3. Вот только для этого нужно сыграть лучше, чем «Лилль» в параллельном поединке.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Брест» не смог одолеть «Реймс» (1:1).

    В пяти последних матчах «Брест» выиграл dсего лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    При этом команда пропускает в среднем гол за матч. А вот реализация несколько прихрамывает: 50 забитых мячей в 33 поединках.

    Не сыграют: Ромен Дель Кастильо, Пьер Леес-Мелу — травмированы.

    Состояние команды: на финальном турнирном отрезке «Брест» выступает неровно. Да и подняться на пьедестал будет проблематично.

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    Плюс кадровая ситуация у команды не самая позитивная. Травму получил Ромен Дель Кастильо, на счету которого 8 голов в чемпионате.

    Между тем, «Брест» явно не собирается сдаваться. Гости уж точно постараются переиграть немотивированного соперника.

    Даже победа в этой встрече может не помочь квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Да и проблем в игре гостей вагон и маленькая тележка.

    Статистика для ставок

    • «Брест» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Тулуза» уже 11 лет н может обыграть «Брест»

    • «Брест» в среднем пропускает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.02, а победа оппонента — в скромные 3.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно непохожими коэффициентами — 1.70 и 2.35.

    Прогноз: «Брест» мотивирован побороться за 3 место, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно постараются как можно скорее вскрыть оборону немотивированного соперника.

    Ставка: Победа «Бреста» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.31

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    «Тулуза» — «Брест». 19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Брест» с коэффициентом 2.40.
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