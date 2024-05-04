«Динамо» Махачкала — «Волгарь»: счет матча 3:0, обзор голов

Махачкалинскоеобыграло(3:0) в матче 31-го тура российской Первой лиги.

В составе хозяев дублем отметился Ражаб Магомедов на 13-й и 16-й минутах встречи. Еще один гол забил Сердер Сердеров на 26-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Волгарь 3:0 Голы: 1:0 Ражаб Магомедов (14'), 2:0 Ражаб Магомедов (16'), 3:0 Serderov S. (26') Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S. Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Shaikhtdinov D. Предупреждения: Нардин Мулахусейнович (36'), Krachkovskii A. (66')

После этого матча «Динамо» Махачкала занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 55-ю очками в активе. «Волгарь» — на 17-й позиции (27 баллов).