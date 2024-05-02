«Барселона» может расстаться с Педри

готова продать полузащитникапредстоящим летом. Несмотря на то, что Педри считается одним из самых талантливых молодых полузащитников в мире, каталонский клуб готов рассмотреть предложения по 21-летнему игроку, сообщает Radio Marсa.

Тренерский штаб сине-гранатовых считает, что развитие Педри не идет так, как им того хотелось бы, и в отчете утверждается, что его образ жизни за пределами поля не является оптимальным для его футбольной карьеры, постоянным признаком которой в последние годы стали травмы. Переговоры по новому контракту с Педри были приостановлены.

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В текущем сезоне Педри провел 29 матчей за «Барсу», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.