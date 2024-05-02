ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею
  • 14:12
    • Стало известно, когда сборная России сыграет с Белоруссией
    Все новости спорта

    «Барселона» может расстаться с Педри

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    «Барселона» готова продать полузащитника Педри предстоящим летом. Несмотря на то, что Педри считается одним из самых талантливых молодых полузащитников в мире, каталонский клуб готов рассмотреть предложения по 21-летнему игроку, сообщает Radio Marсa.

    Педри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педри

    Тренерский штаб сине-гранатовых считает, что развитие Педри не идет так, как им того хотелось бы, и в отчете утверждается, что его образ жизни за пределами поля не является оптимальным для его футбольной карьеры, постоянным признаком которой в последние годы стали травмы. Переговоры по новому контракту с Педри были приостановлены.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Педри провел 29 матчей за «Барсу», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Зенит» много не забьют
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Кто окажется победителем в лондонском дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Смогут ли «Рома» и «Байер» определить сильнейшего?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры