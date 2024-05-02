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    Источник: «Челси» хочет вернуть Конте

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    По данным издания La Repubblica, лондонский «Челси» намерен снова сделать главным тренером Антонио Конте.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Уже несколько дней руководство «аристократов» находится в тесном контакте с итальянским специалистом и предлагает ему очень выгодные условия. Боссы «Челси» недовольны работой Маурисио Почеттино и готовы уволить его по окончании сезона.

    Помимо лондонского клуба на 54-летнего специалиста также претендуют «Милан» и «Наполи».

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    • Напомним, Антонио Конте был тренером «Челси» 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла АПЛ и Кубок Англии. Последним место работы Конте был «Тоттенхэм» (2021-2023).

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