Алонсо: Желание выйти в финал Лиги Европы было у нас на протяжении всего сезона

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге Европы.

«Требуется время, чтобы переварить игру, подобную той, что была в прошлом сезоне. Но команда выросла, да ситуация сейчас изменилась. Желание выйти в финал было у нас на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг.

Для нас игра очень важна. Мы хотим забыть об испытаниях и боли, получив второй шанс. У обеих команд разные составы и разный стиль игры. Мы ожидаем, что матч будет напряженным», — приводит слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» состоится сегодня, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.