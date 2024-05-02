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    Алонсо: Желание выйти в финал Лиги Европы было у нас на протяжении всего сезона

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче против «Ромы» в Лиге Европы.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Требуется время, чтобы переварить игру, подобную той, что была в прошлом сезоне. Но команда выросла, да ситуация сейчас изменилась. Желание выйти в финал было у нас на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг.

    Для нас игра очень важна. Мы хотим забыть об испытаниях и боли, получив второй шанс. У обеих команд разные составы и разный стиль игры. Мы ожидаем, что матч будет напряженным», — приводит слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» состоится сегодня, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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