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    Личка о поражении «Динамо»: Соперник забил два легких гола

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре своей команды в матче полуфинала Кубка России Пути регионов со «Спартаком» (0:2).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Мне тяжело говорить, потому что очень грустно. Был уверен, что сегодня вернём "Спартаку" за три поражения, что победим сегодня.

    Надо поздравить "Спартак". Они сделали результат. Проиграли, потому что соперник забил два лёгких гола. Первый гол был подарком с нашей стороны, второй — могли принять решение лучше. Во втором тайме мы делали 1-2 лишних касания, я просил играть быстрее», — передает слова Лички Чемпионат.

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