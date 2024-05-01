Личка о поражении «Динамо»: Соперник забил два легких гола

Главный тренервысказался об игре своей команды в матче полуфинала Кубка России Пути регионов со(0:2).

«Мне тяжело говорить, потому что очень грустно. Был уверен, что сегодня вернём "Спартаку" за три поражения, что победим сегодня.

Надо поздравить "Спартак". Они сделали результат. Проиграли, потому что соперник забил два лёгких гола. Первый гол был подарком с нашей стороны, второй — могли принять решение лучше. Во втором тайме мы делали 1-2 лишних касания, я просил играть быстрее», — передает слова Лички Чемпионат.

«Спартак» вышел в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против победителя пары «Ростов» — «Балтика».