Ансу Фати может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

, скорее всего, не останется вна следующий сезон.

Фати перешел в «Брайтон» летом 2023 года из «Барселоны» на правах аренды до июня 2024 года.

По информации Diario SPORT, в переходе 21-летнего футболистов заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.

В текущем сезоне провел в чемпионате Англии 17 матчей и забил два гола.

Источник также отмечает, что в список трансферных целей саудовцев также попал защитник «Барселоны» Клеман Лангле, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Астон Виллу».

Transfermarkt оценивает стоимость Фати в 30 миллионов евро, а Лангле — в 10 миллионов.