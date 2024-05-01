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    Ансу Фати может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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    Ансу Фати, скорее всего, не останется в «Брайтоне» на следующий сезон.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    Фати перешел в «Брайтон» летом 2023 года из «Барселоны» на правах аренды до июня 2024 года.

    По информации Diario SPORT, в переходе 21-летнего футболистов заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.

    В текущем сезоне провел в чемпионате Англии 17 матчей и забил два гола.

    Источник также отмечает, что в список трансферных целей саудовцев также попал защитник «Барселоны» Клеман Лангле, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Астон Виллу».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Фати в 30 миллионов евро, а Лангле — в 10 миллионов.

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