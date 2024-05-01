Ансу Фати может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Ансу Фати Фото: globallookpress.com
Фати перешел в «Брайтон» летом 2023 года из «Барселоны» на правах аренды до июня 2024 года.
По информации Diario SPORT, в переходе 21-летнего футболистов заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.
В текущем сезоне провел в чемпионате Англии 17 матчей и забил два гола.
Источник также отмечает, что в список трансферных целей саудовцев также попал защитник «Барселоны» Клеман Лангле, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Астон Виллу».
Transfermarkt оценивает стоимость Фати в 30 миллионов евро, а Лангле — в 10 миллионов.