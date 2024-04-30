Аршавин: «Краснодару» надо было цепляться

Экс-футболистобъяснил, почемуне сумел набрать 3 очка в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с(0:0).

«Краснодару надо было цепляться. Сегодня, к сожалению, именно по менталитету я этого не увидел.

Насколько важно, чтобы в команде присутствовал человек, который умеет выигрывать? Рано или поздно все новички всё равно становятся победителями, но, конечно, когда у тебя такие люди есть, я даже не знаю, как это описать, это важно», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

После ничейного результата с матче с «Крыльями Советов» «быки» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. Столько же баллов и у «Зенита». В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет против «Ахмата» 4-го мая.