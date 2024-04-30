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    Аршавин: «Краснодару» надо было цепляться

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему «Краснодар» не сумел набрать 3 очка в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (0:0).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Краснодару надо было цепляться. Сегодня, к сожалению, именно по менталитету я этого не увидел.

    Насколько важно, чтобы в команде присутствовал человек, который умеет выигрывать? Рано или поздно все новички всё равно становятся победителями, но, конечно, когда у тебя такие люди есть, я даже не знаю, как это описать, это важно», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

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